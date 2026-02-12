حصاد الأسواق (12.02.2026)

تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسبها الحذرة عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي أمس (مؤشر US100: +0.1% ؛ مؤشر US500: +0.15% ).

في يناير، انخفض عجز الموازنة الأمريكية مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية. وبلغت الرسوم الجمركية 30 مليار دولار في يناير، و124 مليار دولار منذ بداية السنة المالية، بزيادة قدرها 304% مقارنةً بعام 2025. مع ذلك، قد يؤدي قرار المحكمة العليا المرتقب بشأن الرسوم الجمركية إلى توقف تحصيلها، في حين أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين وعدم وجود سيناريو لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع لا يزالان يُثقلان كاهل المالية العامة.

صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في خطوة نادرة من الحزبين لمعارضة سلطة الرئيس التنفيذية في التجارة. مع ذلك، لا يزال القرار بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وتوقيع ترامب ليصبح ساري المفعول.

يسود التفاؤل منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي القوي أمس. وقد سجل مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ مستوى قياسياً جديداً. كما سجل مؤشرا نيكاي الياباني (+0.25%) وكوسبي الكوري الجنوبي (+2.8%) أرقاماً قياسية في بداية التداولات، مدفوعين بأسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشرا CHN.cash و HK.cash بنسبة 0.7% لليوم الثاني على التوالي.

في المقابل، أعلنت مرسيدس-بنز عن انخفاض أرباحها التشغيلية لعام 2025 بنسبة 57%، وهو أكبر من المتوقع، لتصل إلى 5.8 مليار يورو، أي أقل من التوقعات البالغة 6.6 مليار يورو، وأقل من 13.6 مليار يورو المسجلة في العام السابق. وانخفضت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 132.2 مليار يورو. وتواجه الشركة منافسة شديدة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وتأثيرات سلبية للعملة. وبلغ هامش ربح سيارات الركاب 5%. على المدى المتوسط، تستهدف الشركة هوامش ربح تتراوح بين 8 و10% من خلال نماذج جديدة وخفض التكاليف.

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) انتعاشًا بنسبة 0.1%، منهيًا سلسلة خسائره الأخيرة بفضل بيانات الوظائف غير الزراعية القوية التي تقلل الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويشهد الدولار الأسترالي، الذي وصل إلى ذروة الشراء، أكبر تراجع ( AUDUSD: -0.15% ). وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% إلى 1.186.

ويشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تصحيحًا طفيفًا (حوالي -0.3%) بعد مكاسب الأمس، ليظلا ضمن الاتجاه الصعودي الحالي. وانخفض سعر صرف الغاز الطبيعي بنسبة 1.2%.

وتتراجع أسعار المعادن النفيسة وسط تحسن الإقبال على المخاطرة وبيانات اقتصادية أمريكية قوية. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.6% إلى 5050 دولارًا للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بنسبة 1.2% إلى 83.40 دولارًا للأونصة.