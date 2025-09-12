اقرأ أكثر

حصاد الأسواق (12.09.2025)

١٠:٠٨ ص ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥
  • بعد مكاسب الأمس، استقرت أسواق الأسهم في ساعات الصباح، مع تذبذب طفيف في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية، حيث تحركت ضمن نطاق ضيق يتراوح بين -0.05% و+0.05%.

 

  • ستتضمن البيانات الرئيسية الصادرة اليوم أرقام التضخم من ألمانيا وقراءة الناتج المحلي الإجمالي من المملكة المتحدة، إلى جانب القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم من استطلاع جامعة ميشيغان.

 

  • انخفض الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، بينما ارتفع الذهب بأكثر من 0.5% والفضة بنحو 1.4%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساس، لتتجاوز 4.03%. ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا عند حوالي 1.173.

 

  • انخفضت العقود الآجلة للنفط والغاز الطبيعي بنحو 0.5%، بينما لا يزال التقلب في سوق السلع الزراعية محدودًا للغاية. تجاوز سعر بيتكوين 115,700 دولار أمريكي، مرتفعًا بنحو 1%، بينما ارتفع سعر إيثريوم بأكثر من 2.5%، متجاوزًا مستوى 4,500 دولار أمريكي.

 

  • في الجلسة الآسيوية، ارتفعت معظم الأسهم. وارتفعت أسهم علي بابا في الصين بفضل التفاؤل المحيط بمبادرات الشركة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما حققت أسهم TSMC وSK Hynix وسامسونج مكاسب أيضًا.
أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
