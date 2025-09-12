حصاد الأسواق (12.09.2025)

- بعد مكاسب الأمس، استقرت أسواق الأسهم في ساعات الصباح، مع تذبذب طفيف في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية، حيث تحركت ضمن نطاق ضيق يتراوح بين -0.05% و+0.05%.
- ستتضمن البيانات الرئيسية الصادرة اليوم أرقام التضخم من ألمانيا وقراءة الناتج المحلي الإجمالي من المملكة المتحدة، إلى جانب القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم من استطلاع جامعة ميشيغان.
- انخفض الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، بينما ارتفع الذهب بأكثر من 0.5% والفضة بنحو 1.4%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساس، لتتجاوز 4.03%. ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا عند حوالي 1.173.
- انخفضت العقود الآجلة للنفط والغاز الطبيعي بنحو 0.5%، بينما لا يزال التقلب في سوق السلع الزراعية محدودًا للغاية. تجاوز سعر بيتكوين 115,700 دولار أمريكي، مرتفعًا بنحو 1%، بينما ارتفع سعر إيثريوم بأكثر من 2.5%، متجاوزًا مستوى 4,500 دولار أمريكي.
- في الجلسة الآسيوية، ارتفعت معظم الأسهم. وارتفعت أسهم علي بابا في الصين بفضل التفاؤل المحيط بمبادرات الشركة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما حققت أسهم TSMC وSK Hynix وسامسونج مكاسب أيضًا.