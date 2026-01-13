حصاد الأسواق (13.01.2026)

- استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر: أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا مع جيروم باول بشأن شهادته حول تجديدات مبنى الاحتياطي الفيدرالي. ووصف باول التحقيق بأنه "ذريعة" لممارسة ضغوط سياسية لخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة أدت إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
- تحذير من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي "ركيزة أساسية" تدعم التصنيف الائتماني الأمريكي AA+. وأي تآكل مُتصوَّر لهذه الضمانة قد تكون له تداعيات طويلة الأجل على تكاليف الاقتراض الأمريكية.
- هجوم ترامب الجمركي: أعلن الرئيس ترامب فرض تعريفة جمركية فورية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران. وتتكهن الأسواق الآن بما إذا كان هذا الإجراء سيمتد إلى الصين، الشريك التجاري الرئيسي لإيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية.
- المعادن النفيسة تسجل أرقامًا قياسية: بلغ الذهب ذروة تاريخية عند 4589 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والغموض المحيط بالاحتياطي الفيدرالي. اختبرت الفضة أيضًا مستوى 85 دولارًا، على الرغم من تراجع المعدنين قليلًا هذا الصباح مع تعافي الدولار من بعض خسائره.
- "صفقة تاكايتشي" في اليابان: أدت التكهنات حول انتخابات مبكرة دعت إليها رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو 2024 (سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يقارب 158.90). وبينما شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا مبدئيًا، يسود الحذر حاليًا في آسيا، مع انخفاض المؤشرات الصينية بنحو 1%.
- اضطرابات سوق الكاكاو: انخفضت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 13% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2024، نتيجة تحوط المصدرين وإعادة توازن المؤشرات. وتشهد الأسعار انتعاشًا طفيفًا اليوم مع استمرار المخاوف بشأن غلة المحاصيل المتأثرة برياح الهرمتان.
- تسريح العمال في وول ستريت: مع بدء موسم إعلان أرباح الربع السنوي، تُقلّص الشركات الكبرى عدد موظفيها. ومن المقرر أن تُسرح سيتي غروب 1000 وظيفة، بينما تُقلص بلاك روك أيضًا قوتها العاملة بمئات الوظائف.
