حصاد الأسواق (13.10.2025)

انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الجلسة الآسيوية وسط آمال بتخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يوم الاثنين، 13 أكتوبر، ستعمل أسواق الأسهم الأمريكية كالمعتاد، بينما سيظل سوق السندات مغلقًا احتفالًا بيوم كولومبوس.

تسجل أسواق آسيا والمحيط الهادئ مكاسب قوية. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين +2.5% و+3.0%، وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة +1.39%، وارتفع مؤشر سنغافورة بنسبة +1.0%، وأضاف مؤشر أستراليا بنسبة +0.10%.

على الرغم من التهدئة الجزئية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي المستمر يدعم المعادن الثمينة. ارتفع الذهب بنسبة 1.75% ليصل إلى 4075 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بقوة أكبر (+3.35% لتصل إلى 51.65 دولارًا للأونصة).

بعد تهديده يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية، خفف دونالد ترامب من لهجته خلال عطلة نهاية الأسبوع - وهو ما يُنظر إليه كجزء من مفاوضات أوسع نطاقًا. انتعشت الأسواق مع هدوء حدة الخطاب. ويتوقع جولدمان ساكس الآن "مواجهة مُدارة" بدلاً من تصعيد شامل.

انخفضت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة بنسبة 31% على أساس شهري في سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير وسط تشديد ضوابط التصدير. وستُنشر البيانات التفصيلية في 20 أكتوبر.

في الوقت نفسه، تخطط الولايات المتحدة لشراء معادن أساسية بقيمة تصل إلى مليار دولار لتقليل الاعتماد على الصين، وتشرف وكالة اللوجستيات الدفاعية على هذه العملية.