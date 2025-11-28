اقرأ أكثر
١٢:١٠ م · ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋

FRA40
المؤشرات
-
-

الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي (شهريًا): الفعلي 0.4% (المتوقع 0.3%، السابق 0.3%)

الرواتب غير الزراعية الفرنسية: مُعدّلة 0.0% (السابق -0.3%)

 

  • مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي (شهريًا): القراءة الأولية 0.9% (المتوقع 1%، السابق 0.9%)

 

مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي (شهريًا): القراءة الأولية 0.1% (المتوقع 0%، السابق 0.1%)

  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق الفرنسي (شهريًا): القراءة الأولية 0.8% (المتوقع 1%، السابق 0.8%)

 

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الفرنسي (شهريًا): القراءة الأولية 0.2% (المتوقع 0%، السابق 0.1%)

  • مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريًا): -0.8% (المتوقع -، السابق 0.1%)

 

مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريًا): 0% (المتوقع -، السابق -0.2%)

  • الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي (ربع سنوي): القراءة النهائية 0.5% (المتوقع) ٠.٥٪، السابق ٠.٥٪)

 

الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي السنوي: ٠.٩٪ (توقعات ٠.٩٪، السابق ٠.٩٪)

 

حققت العقود الآجلة لمؤشر كاك ٤٠ (FRA٤٠) ارتفاعًا طفيفًا اليوم، في ظل قراءات اقتصادية كلية تدعم معنويات سوق الأسهم الفرنسية.

 

المصدر: xStation5

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:٤٥ م

