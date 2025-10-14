حصاد الأسواق (14.10.2025)

استعادت وول ستريت جزئيًا خسائرها التي تكبدتها في أواخر جلسة يوم الجمعة، مدفوعةً برسالة التصالح من دونالد ترامب يوم الأحد وإشارات من بكين تشير إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات التجارية.

أكد سكوت بيسنت في مقابلة أجريت معه أمس أن الاجتماع المقرر بين الرئيس ترامب والرئيس شي لا يزال على جدول الأعمال، محذرًا في الوقت نفسه من أن الإغلاق الحكومي المستمر بدأ يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة مستمرة على مستوى العمل، على الرغم من أن بكين بدأت في الوقت نفسه تحقيقًا في تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع النقل الصيني، مستهدفةً خمس شركات أمريكية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 النقدي بنسبة 1.5%، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%؛ ومع ذلك، افتتحت العقود الآجلة على انخفاض اليوم، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.5%.

تتداول الأسواق الآسيوية على انخفاض، على الرغم من أن العقود الآجلة للمؤشرات الصينية تُظهر خسائر ببضع نقاط أساس فقط. سُجِّلت انخفاضات أكبر في اليابان، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.35%، وخسرت HK.cash 0.2% . في المقابل، بلغ مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ذروة تاريخية مدفوعًا بتوقعات أرباح قوية لشركة سامسونج.

ارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن بنك NAB في أستراليا إلى 7 نقاط في سبتمبر (مقارنةً بـ 4 نقاط في أغسطس)، ويعزى ذلك إلى تسارع المبيعات وتوسع الهوامش، مما عوّض ضعف سوق العمل.

يشير محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير إلى أن البنك يتحلى بالصبر تجاه أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه في حين تظل أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية، فإن النشاط في سوق العقارات لا يزال قويًا.

أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يتماشى مع العوامل الأساسية والتحولات في العائدات، مما يشير إلى أن البنك لا ينوي تعزيز موقفه النقدي التقييدي الحالي.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون الإغلاق الحكومي الحالي الأطول في التاريخ، مقدّرًا أن كل أسبوع يُنقص 0.11 نقطة مئوية من النمو السنوي للربع الرابع؛ ومع ذلك، يتوقع جولدمان ساكس انتعاشًا عند استئناف العمل الحكومي، ويتوقع أن يُمضي الاحتياطي الفيدرالي قدمًا في خفض أسعار الفائدة في أكتوبر على الرغم من نقص البيانات الاقتصادية الحالية.

يتوقع بنك رابوبانك تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عند 0.65 على المدى القريب، ليرتفع لاحقًا إلى 0.68 خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أعلن مكتب إحصاءات العمل ( BLS ) أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ) ستصدر في 24 أكتوبر.

يستمر ازدهار سوق المعادن النفيسة، حيث وصل سعر الذهب إلى 4,167 دولارًا للأونصة، وتجاوز سعر الفضة 53 دولارًا للأونصة. بلغت تكاليف اقتراض الفضة 30% شهريًا في بورصة لندن، مما أجبر المتداولين على تغطية مراكز البيع. يُحذّر جولدمان ساكس من أنه في حال انهيار السوق، ستفتقر الفضة إلى دعم البنك المركزي الذي يدعم الذهب، مُشيرًا إلى أن سوق الفضة أصغر بخمس مرات وأقل سيولة.

استأنف النفط الخام انخفاضه بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده أمس، ليتداول دون 60 دولارًا للبرميل (خام غرب تكساس الوسيط)؛ ويقترب الغاز الطبيعي من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد انخفاض بنسبة 1%.

لا تزال أجندة الاقتصاد الكلي الأمريكية خالية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر؛ ومع ذلك، من المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة الساعة 18:20 بتوقيت وسط أوروبا.