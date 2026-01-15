حصاد الأسواق (15.01.2026)

- تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انتعاشًا بعد يومين من عمليات البيع، مدعومةً بالنتائج الأخيرة لشركة TSMC، والتي من المتوقع أن تكون بمثابة اختبار حقيقي لعمالقة صناعة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia وAMD.
- وتتصدر العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قائمة الرابحين (US100: +0.3%)، تليها مؤشرات راسل 2000 (US2000: +0.25%)، وستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.15%)، وداو جونز (US30: +0.1%).
- وأفادت التقارير أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعرب عن قلقه بشأن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال اجتماع مع نظيره الياباني، داعيًا إلى سياسة نقدية متسقة وتواصل فعّال.
- أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فالوضع متباين. فقد تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بشكل طفيف عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله أمس (-0.9%)، مع تراجع الآمال في تقديم المزيد من الدعم المالي من الحكومة، وارتفاع عوائد السندات. أثارت ترقب نتائج شركة TSMC حالة من الحذر في أسهم شركات التكنولوجيا، لا سيما في الأسواق الصينية (CHN.cash: -0.2%). في المقابل، سجلت أسواق كوريا الجنوبية (Kospi: +1.3%) وأستراليا (AU200.cash: +0.3%) مكاسب.
- حققت TSMC أرباحًا قياسية في الربع الرابع، حيث ارتفع صافي دخلها بنسبة 35% مدفوعًا بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، متجاوزةً بذلك التوقعات. وتجاوزت الإيرادات تريليون دولار تايواني جديد لأول مرة، بينما شكلت الرقائق المتقدمة بتقنية أقل من 7 نانومتر 77% من المبيعات. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى عملاء مثل Nvidia وAMD، بالإضافة إلى توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية بتقنية 2 نانومتر، مما يدعم توقعاتها حتى عام 2026، على الرغم من أن ضعف الطلب على الهواتف الذكية قد يحد من النمو.
- وذكرت رويترز أن الصين تعمل على وضع قواعد تحدد عدد رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن للشركات المحلية شراؤها من موردين أجانب مثل Nvidia. من المتوقع أن تتخذ الإجراءات شكل قيود على الطلبات بدلاً من حظر كامل، وذلك في أعقاب موافقة الولايات المتحدة على تصدير رقائق H200 وتصاعد التوترات السياسية.
- يشهد مؤشر الدولار الأمريكي انتعاشاً بعد تراجعه أمس (USDIDX: +0.1%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الفرنك السويسري (USDCHF: +0.15%) والين الياباني (USDJPY: +0.2%). ويُعد الدولار الأسترالي العملة الوحيدة التي قاومت هذا التراجع (AUDUSD مستقر). وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.1635.
- وتشهد المعادن النفيسة تراجعاً حاداً بعد ارتفاعها الأخير مدفوعاً باستمرار حالة عدم اليقين السياسي وتزايد مخاطر التدخل الأمريكي في إيران. وتُعد الفضة الأكثر انخفاضاً، حيث تراجعت إلى ما دون 90 دولاراً (-4% إلى 89.30 دولاراً)، تليها البلاتين (-3.2% إلى 2326 دولاراً). وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 4606 دولارات.
- تراجعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد ارتفاع دام خمسة أيام، مسجلةً انخفاضاً بنحو 1.5%.
- وتشهد العملات الرقمية أيضاً تصحيحاً سعرياً: فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.8% إلى 96,290 دولاراً، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 1.1% إلى 3,315 دولاراً.
