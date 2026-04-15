حصاد الأسواق (15.04.2026)

بدأت الأسواق الجلسة على ارتفاع بعد مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

أشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى إمكانية التوصل إلى "صفقة شاملة" تتضمن إعادة دمج إيران اقتصادياً مقابل تنازلات نووية. وقد استمر وقف إطلاق النار لمدة أسبوع تقريباً.

وصرح ترامب بأنه لا يتوقع تمديد وقف إطلاق النار، مما يوحي بثقته في التوصل إلى اتفاق سريع. إلا أن تصريحاته لا تزال متضاربة؛ فمن جهة، يصف الصراع بأنه "قريب جداً من الانتهاء"، ومن جهة أخرى، يؤكد أن العمليات لم تكتمل بعد. وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وتجري المحادثات عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك بمشاركة باكستان. ومن المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. والجدول الزمني ضيق، ووقف إطلاق النار بمثابة مهلة نهائية. وستكون الأيام المقبلة حاسمة لنتائج المحادثات.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض، حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط ( OIL.WTI ) عند حوالي 91.50 دولاراً أمريكياً للبرميل، وخام برنت عند حوالي 95.60 دولاراً أمريكياً للبرميل. أدت الآمال في خفض التصعيد إلى تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية. ورغم أن السوق يتوقع نتيجة متفائلة للمفاوضات، إلا أن مخاطر كبيرة لا تزال قائمة.

تعرض الولايات المتحدة تطبيعًا اقتصاديًا وتكاملًا عالميًا مقابل تخلي إيران عن طموحاتها النووية. يشير هذا إلى تحول نحو إطار استراتيجي أوسع نطاقًا بدلًا من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.

تحسنت معنويات المستثمرين، مما دعم أسواق الأسهم. وأغلقت المؤشرات الأمريكية أمس دون مستوياتها القياسية بقليل، مما يعكس التفاؤل.

أظهر استطلاع رويترز تانكان أكبر انخفاض في معنويات قطاع التصنيع الياباني منذ ثلاث سنوات. ويؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الإمداد سلبًا على القطاع. لا تزال القطاعات المحلية أكثر مرونة، لكن الضغوط الخارجية تتزايد.

أشارت جانيت يلين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام رغم ارتفاع مخاطر التضخم. ولا تزال التوقعات السياسية غير مؤكدة إلى حد كبير.

تُظهر صور الأقمار الصناعية أن إيران تُصلح الأضرار التي لحقت بقواعد الصواريخ تحت الأرض خلال فترة وقف إطلاق النار. ولا يزال ما يصل إلى نصف البنية التحتية للصواريخ سليمًا. وهذا يشير إلى استعدادات لتصعيد محتمل.