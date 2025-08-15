حصاد الأسواق (15.08.2025)

يرتفع الغاز الطبيعي بأكثر من 1%، بينما يتراجع النفط تدريجيًا. التقلبات في السلع الزراعية والمعادن الصناعية محدودة للغاية. أما في المعادن النفيسة، فيبرز البلاتين، حيث ارتفع بأكثر من 0.7%. صرح دونالد ترامب أمس بأن البرازيل شريك تجاري "سيئ للغاية" للولايات المتحدة، بينما ستفعل المكسيك وكندا "ما تريده الولايات المتحدة". كما صرّح بأنه في حال سارت القمة مع روسيا على ما يرام، فسيتم تنظيم اجتماع ثانٍ سريعًا - ربما بمشاركة سياسيين أوروبيين.