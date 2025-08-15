حصاد الأسواق (15.08.2025)

- لا تزال معنويات سوق الأسهم إيجابية اليوم، حيث لم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بقراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي جاءت أعلى من المتوقع أمس، والتي أظهرت أكبر زيادة في عامين (ارتفعت الخدمات بنسبة 1.1% على أساس شهري، وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.9%).
- تشهد المؤشرات الأمريكية ارتفاعًا؛ حيث ارتفع مؤشر US30 بأكثر من 0.5%، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له عند 45,352 نقطة. وافتتح مؤشر التقلبات (VIX) بفارق صعودي يقارب 17% بعد تجديد العقود.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- الحدث الرئيسي لهذا اليوم هو الاجتماع بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا، على الرغم من أنه من غير المتوقع صدور أول تعليقات رسمية من القمة قبل حوالي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت وارسو.
- يتراجع الدولار الأمريكي قليلاً بعد مكاسب الأمس، وأصبحت السوق الآن أقل يقينًا بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تدرس شراء حصة غير محددة في شركة إنتل، مما دفع السهم إلى الارتفاع بنسبة عدة في المائة. وفقًا لمصادر غير رسمية، سيكون الهدف دعم إنتاج الرقائق المحلي وإنشاء مركز في أوهايو - وهو مشروع وعدت به إنتل منذ سنوات.
- يُلاحظ مزاج إيجابي مماثل في أوروبا، حيث تتقدم المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر داكس الألماني. تتباين أداء العقود الآجلة القياسية الآسيوية: ارتفع مؤشر JP225 بأكثر من 1%، بينما انخفضت المؤشرات الصينية.
- ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 1%، حيث كانت عملات كاردانو ودوجكوين وأفالانش من بين الأفضل أداءً في سوق العملات المشفرة. انتعشت عملة إيثريوم بأكثر من 4% بعد انخفاضها أمس، لتعود إلى 4660 دولارًا. وصرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن حيازات الحكومة من بيتكوين ستكون بمثابة احتياطي استراتيجي.
- يرتفع الغاز الطبيعي بأكثر من 1%، بينما يتراجع النفط تدريجيًا. التقلبات في السلع الزراعية والمعادن الصناعية محدودة للغاية. أما في المعادن النفيسة، فيبرز البلاتين، حيث ارتفع بأكثر من 0.7%. صرح دونالد ترامب أمس بأن البرازيل شريك تجاري "سيئ للغاية" للولايات المتحدة، بينما ستفعل المكسيك وكندا "ما تريده الولايات المتحدة". كما صرّح بأنه في حال سارت القمة مع روسيا على ما يرام، فسيتم تنظيم اجتماع ثانٍ سريعًا - ربما بمشاركة سياسيين أوروبيين.
- صرح أكازاوا، المفاوض التجاري الياباني، بأن بلاده تعاني من عواقب وخيمة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية، وأن الحكومة ستنشر تقريرًا بهذا الشأن في منتصف سبتمبر. وبالمثل، أشار تقرير لوكالة فيتش إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية قد تأثرت سلبًا.