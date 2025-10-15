حصاد الأسواق (15.10.2025)

اختتمت وول ستريت جلسة أمس بنتائج متباينة. أدى تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى انخفاض مؤشري ناسداك (-0.75%) وستاندرد آند بورز 500 (-0.15%)، بينما حقق مؤشرا داو جونز (+0.44%) وراسل 2000 (+1.4%) مكاسب.

تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية انتعاشًا مع تحول تركيز المستثمرين إلى أرباح الشركات اليوم (بما في ذلك مورغان ستانلي و ASML ) في ظل غياب بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية: مؤشر US100: +0.55% ، ومؤشر EU50: +0.4% .

ووفقًا لجيروم باول، يُشكل التباطؤ الحاد في التوظيف خطرًا متزايدًا على الاقتصاد الأمريكي، مما يُبقي احتمالية تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة قائمة. في الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستقرار العام للاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن وصول الاحتياطي الفيدرالي إلى البيانات يسمح له بإدارة السياسة النقدية حتى في حالة إغلاق الحكومة.

صرّح دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن رفض الصين شراء فول الصويا الأمريكي يُعدّ "عملاً عدائياً اقتصادياً". وأعلن عن إجراءات انتقامية، تشمل تقييد مشتريات زيت الطهي الصيني.

تُسهم تصريحات باول الحمائمية في ارتفاع أسعار النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين لا تزال تُقيّد المعنويات. وتُسجّل أقوى المكاسب في مؤشرات اليابان والصين ( JP225: +1.6% ، CHN.cash: +0.9% ، HK.cash: +0.75% ).

انخفضت أسعار المستهلك في الصين بشكل حادّ أكثر من المتوقع في سبتمبر على أساس شهري (-0.3% على أساس شهري، إجماع بلومبرغ: -0.2%، السابق: -0.4%)، بينما تباطأ انكماش مؤشر أسعار المنتجين تماشياً مع التوقعات (-2.9% على أساس سنوي، السابق: -3.6%). وسُجّلت أكبر انخفاضات في الأسعار بشكل رئيسي في أكثر الفئات تقلباً - الغذاء والطاقة - والتي عوّضت الزيادات في أسعار المجوهرات وغيرها من السلع. يعكس الضغط الانكماشي ضعف طلب المستهلكين، وفائض الإنتاج، وعدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الجارية. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مما خفف من حدة الانكماش العام للبيانات.

يشهد مؤشر الدولار انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي ( USDIDX: -0.2% )، مسجلًا أكبر خسارة له مقابل عملات الأسواق الناشئة الآسيوية ( USDINR ، USDTHB: -0.5% )، والدولار الأسترالي ( AUDUSD: +0.44% )، والين الياباني ( USDJPY: -0.4% ). يُعد الدولار الأسترالي أقوى عملة في مجموعة العشرة وسط عودة الإقبال على المخاطرة. ارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1625.

تواصل سلع الطاقة انخفاضها: النفط -0.1%، وخام غرب تكساس الوسيط -0.7%، والغاز الطبيعي -1.1%.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,190 دولارًا للأونصة، محققًا أعلى مستوى قياسي جديد. كما شهدت أسعار الفضة (+1.4% إلى 52.20 دولارًا أمريكيًا)، والبلاتين (+1.5%)، والبلاديوم (+0.5%) ارتفاعًا.