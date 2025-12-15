حصاد الأسواق (15.12.2025)

- بدأت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية الرئيسية الأسبوع الجديد بانتعاش طفيف (مؤشر 500 الأمريكي: +0.2%؛ مؤشر 50 الأوروبي: +0.25%)، متعافية جزئيًا من تراجع يوم الجمعة، والذي كان مدفوعًا بشكل رئيسي بنتائج شركة أوراكل المخيبة للآمال والمخاوف بشأن استدامة انتعاش سوق الذكاء الاصطناعي. ويُعزز هذا التفاؤل بشكل أساسي تجدد الحديث عن سياسة نقدية أقل تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.
- وفقًا لدونالد ترامب، فقد تم تحييد التضخم في الولايات المتحدة "تمامًا"، ومن المتوقع أن يؤدي التشكيل المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.
- سعى كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض والمرشح الأبرز لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى طمأنة الأسواق، قائلاً إنه على الرغم من أنه سيعرض وجهات نظر ترامب بشأن السياسة النقدية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحتفظ باستقلاليتها الكاملة في رفضها. وأضاف هاسيت أنه، بصفته رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لن يأخذ آراء ترامب في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.
- بدأت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع بتراجعٍ ملحوظ، مواصلةً خسائرها التي بدأت في جلسة وول ستريت يوم الجمعة، متأثرةً أيضاً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وتُعدّ الأسهم الصينية (CHN.cash) الأكثر تراجعاً (-0.5%)، مع انخفاضات مماثلة في هونغ كونغ (HK.cash: -0.1%) وأستراليا (AU200.cash: -0.1%). ويُستثنى من ذلك مؤشر نيكاي الياباني (JP225: +0.3%)، المدعوم بتحسن معنويات قطاع الأعمال في استطلاع تانكان وانخفاض انكشافه على قطاع التكنولوجيا.
- وأبرزت بيانات الصين لشهر نوفمبر تباطؤاً متفاقماً. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 2.8%، وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% مقابل توقعات بلغت 5%، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.6%، مما زاد من حدة التراجع الذي شهده شهر أكتوبر. وكان من أبرز العوامل المُثبِّطة استمرار تراجع سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك. كما شكّل قطاع السيارات عاملاً سلبياً كبيراً على مبيعات التجزئة بعد أن أوقفت الحكومات المحلية دعم استبدال السيارات القديمة.
- وقالت آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، اليوم، إن أسعار الفائدة في نيوزيلندا من المرجح أن تبقى عند 2.25% لفترة طويلة، بافتراض أن الأوضاع الاقتصادية ستتطور بما يتماشى مع التوقعات.
- وفي أسواق الصرف الأجنبي، كان أبرز التحركات هو انتعاش الين (USDJPY، EURJPY: -0.55%)، مع استعداد اليابان لما قد يكون أول رفع لأسعار الفائدة منذ يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.05% وسط تباين متزايد بين توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات دول أخرى. واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.173.
- ولا تزال توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة تدعم المعادن النفيسة. وارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 4346 دولارًا للأونصة، بينما انتعشت الفضة بنسبة 2% إلى 63.17 دولارًا للأونصة بعد تصحيح يوم الجمعة.
- وتوقف خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عن الضغط الهبوطي، حيث انتعشا بنحو 0.5% من أدنى مستوياتهما الشهرية. ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.75%.
- وارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 1.4% ليصل إلى 89,750 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.9% ليصل إلى 3,136 دولارًا أمريكيًا.
