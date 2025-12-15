حصاد الأسواق (15.12.2025)

وفي أسواق الصرف الأجنبي، كان أبرز التحركات هو انتعاش الين (

،

)، مع استعداد اليابان لما قد يكون أول رفع لأسعار الفائدة منذ يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (

) بنسبة 0.05% وسط تباين متزايد بين توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات دول أخرى. واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.173.