حصاد الأسواق (16.01.2026)

- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع ملحوظ، مواصلةً بذلك انتعاش وول ستريت. وكان من أبرز عوامل هذا الارتفاع تجدد التفاؤل بشأن أسهم التكنولوجيا، مما دعم الأداء القوي للمؤشرات. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% تقريبًا، وزاد مؤشر ناسداك بأكثر من 0.2%، بينما تصدر مؤشر داو جونز قائمة الرابحين بارتفاع قدره 0.6%.
- وأشارت بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى أن لدى الاحتياطي الفيدرالي مجالًا للتريث في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
- وانخفضت الطلبات إلى أقل من 200 ألف، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 215 ألفًا. كما انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة في أبريل إلى أقل من 40%، مما يشير إلى أن السوق باتت تستبعد بشكل متزايد أي تخفيف إضافي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
- وعلى الرغم من تأكيدات إدارة ترامب بعدم التدخل في إيران، إلا أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة. ووفقًا للتقارير، سعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى تأجيل الضربات، مما يوحي بأن احتمالية التصعيد أو زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا تزال قائمة.
- أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على تباين. ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، عقب نتائج فاقت التوقعات لشركة TSMC، بينما أنهت معظم المؤشرات الوطنية، بما في ذلك مؤشر نيكاي 225 وهانغ سينغ ومؤشر شنغهاي المركب، الجلسة على انخفاض. وكان الاستثناء مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي، الذي ارتفع بنسبة 0.5% تقريبًا.
- في سوق الصرف الأجنبي: تعزز الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية بعد أن أكد وزير المالية أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك التدخل المشترك المحتمل مع الولايات المتحدة لمنع انخفاض قيمة العملة بشكل مفرط. كما دعمت مكاسب الين إشارات إلى أن بنك اليابان قد يُسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة.
- أعلنت كندا والصين عن خطوات لتحسين العلاقات الثنائية، مع دراسة إمكانية تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والطاقة.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 7.0078، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.9722.
- عادت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية إلى الظهور بعد أن أشار البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجمركية على رقائق الذكاء الاصطناعي ليست سوى "الخطوة الأولى" ضمن استراتيجية أوسع تستهدف قطاع أشباه الموصلات.
- وفي سوق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب إلى ما دون 4600 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة بأكثر من 2% لتقترب من 90 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاديوم بنحو 5% إلى 1730 دولارًا، وتراجع سعر البلاتين بأكثر من 3.5% إلى 2320 دولارًا.
- أما العملات المشفرة، فقد ارتفع سعر البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بينما بقي سعر الإيثيريوم ثابتًا إلى حد كبير.
