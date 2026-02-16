حصاد الأسواق (16.02.2026)

نبدأ أسبوعًا جديدًا في الأسواق المالية.

ستكون جلسة اليوم استثنائية، إذ لن تُعقد أي جلسة تداول في الأسواق النقدية بسبب العطلات المصرفية في الصين والولايات المتحدة وكندا، مما قد يُقلل بشكل ملحوظ من التقلبات التي تشهدها العديد من الأسواق.

من المثير للاهتمام أن العطلة في الصين ستستمر حتى نهاية الأسبوع، بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية.

لهذا السبب، كانت التقلبات في الأسواق الآسيوية منخفضة للغاية اليوم. حاليًا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.02%، بينما ارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%.

سيظل الدولار محور الاهتمام هذا الأسبوع، وسيتفاعل السوق مع توقعات "إعادة توازن الدولار الأمريكي"، حيث يتوقع بنك كريدي أجريكول استقرارًا بدلًا من تحركات كبيرة، ما لم تصدر بيانات اقتصادية أضعف أو إشارات تيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي. ستشمل المنشورات الرئيسية: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر، ومؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر فبراير، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتقرير لجنة الاستثمار والاستثمار لشهر ديسمبر، والذي سيوضح ما إذا كان الطلب الأجنبي على السندات والأسهم الأمريكية قد بدأ بالتراجع. وقد يكون قرار المحكمة العليا الأمريكية المحتمل بشأن الرسوم الجمركية، والمقرر صدوره في 20 فبراير، مصدرًا إضافيًا للتقلبات خارج نطاق التقويم. كل هذه العوامل تعني أن نهاية الأسبوع قد تشهد زيادة في تقلبات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، خاصةً إذا انحرفت البيانات والقرارات عن التوقعات.

مع ذلك، يُظهر الدولار الأسترالي اليوم أفضل أداء له في سوق الصرف الأجنبي. ويُلاحظ انخفاض متزايد في الين الياباني.

قد تراجع الين بعد صدور البيانات، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% سنويًا (0.1% شهريًا) أقل بكثير من التوقعات، مما يؤكد هشاشة التعافي وضعف الصادرات والاستثمار. هذا المزيج - نمو ضعيف مع استمرار ارتفاع التضخم - من جهة، لا يمنح بنك اليابان الثقة الكافية لتشديد السياسة النقدية بقوة، ومن جهة أخرى، يعزز فكرة أن السياسة النقدية ستبقى دون تغيير لفترة أطول، وهو ما يفسره السوق سلبًا على الين. إضافةً إلى ذلك، يثير اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء تاكايتشي والمحافظ أويدا مخاوف من أن الحكومة ستدفع باتجاه الحذر في عملية التطبيع، مما يؤثر سلبًا على العملة أيضًا.

يواصل قطاع الخدمات في نيوزيلندا نموه (مؤشر ثقة الأعمال 50.9)، لكن الزخم يتباطأ، مع انكماش التوظيف والمخزونات، مما يشير إلى حذر الشركات ويقلل من التفاؤل بشأن الدولار النيوزيلندي. ويؤكد الانخفاض الشهري بنسبة 1.1% في الإنفاق، مقاسًا بمعاملات بطاقات الدفع في يناير، على الرغم من الزيادة الطفيفة على أساس سنوي، ضعف الاستهلاك الموسمي بعد العطلات، مما يحد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة ويدعم استقرارًا طفيفًا للاقتصاد.

يشهد كل من الفضة، التي انخفضت بنسبة 1.2%، والذهب، الذي انخفض بنسبة 0.83%، أداءً ضعيفًا في سوق المعادن.

مع ذلك، سُجّلت أكبر الانخفاضات في الغاز الطبيعي، حيث يتفاعل المستثمرون مجددًا مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي خلال الفترة من 8 إلى 14 يومًا. وقد انخفضت أسعار هذه السلعة بالفعل بنحو 7%.