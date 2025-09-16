حصاد الأسواق (16.09.2025)

ساد الهدوء جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويترقب المستثمرون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء والمؤتمر الصحفي لباول.

يشهد سوق الفوركس تقلبات منخفضة. ومع ذلك، في بداية اليوم، حقق الين الياباني مكاسب ( USDJPY -0.27% )، بينما انخفض الدولار الأسترالي ( AUDUSD -0.05% ).

رفضت محكمة أمريكية شكوى ترامب ضد ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما سمح لها بالمشاركة في اجتماع اللجنة (مع إمكانية الاستئناف).

أكد مجلس الشيوخ ترشيح ترامب لعضوية بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، وسيشارك في الاجتماع.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هاياشي، بأن طوكيو سعيدة بتنفيذ اتفاقية التجارة الأمريكية، واصفًا إياها بدليل على متانة العلاقات الثنائية. وتزامنت تصريحاته مع ارتفاع قيمة الين.

صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن الولايات المتحدة لن تفرض رسومًا جمركية على الصين على النفط الروسي ما لم تحذو أوروبا حذوها. ويضغط ترامب على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين والهند لخفض إيرادات موسكو.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات أشد على شركات النفط الروسية، واحتمال استخدام 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.