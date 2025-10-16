حصاد الأسواق (16.10.2025)

- أرباح قوية لشركة TSMC للربع الثالث تدعم معنويات سوق الأسهم
- ارتفاع معدل البطالة في أستراليا
- تنتظر الأسواق تقارير أرباح الشركات الأمريكية اليوم
- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع، على الرغم من محو معظم المكاسب خلال النصف الثاني من تداولات وول ستريت. واليوم، ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة عقب النتائج الفصلية القوية لشركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC)، بينما سيتجه تركيز المستثمرين إلى تعليقات محافظي البنوك المركزية، حيث لن يتم إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر بسبب إغلاق الحكومة. تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها اليوم كلاً من Intuitive Surgical، وThe Charles Schwab، وInfosys، وU.S. Bancorp، وThe Travelers Company، وBNY Mellon.
- أعلنت شركة TSMC التايوانية عن صافي ربح تجاوز 452 مليار دولار تايواني جديد للربع الثالث، مقارنةً بـ 405 مليار دولار تايواني جديد متوقعة (بزيادة تزيد عن 39% على أساس سنوي)، وهامش ربح إجمالي بلغ 59.5%، مقابل 57.1% متوقعة و58.6% في الربع الثاني. وبلغت هوامش التشغيل 50.6%، متجاوزةً التقديرات البالغة 47.3%. نمت إيرادات الشركة بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 989 مليار دولار تايواني جديد، مقارنةً بتوقعات بلغت 967 مليار دولار تايواني جديد. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأرباع الثلاثة الأولى من العام ما يقرب من 29.4 مليار دولار أمريكي.
- أظهر الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر ارتفاع الأجور في جميع المناطق المُبلّغة. وأشار أحد التقارير الإقليمية إلى مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي في حال استمرار الإغلاق الحكومي لفترة طويلة. لم يشهد النشاط الاقتصادي العام تغيرًا يُذكر مقارنةً بالتقرير السابق - حيث أفادت ثلاث مناطق بنمو يتراوح بين الطفيف والمتواضع، ولم تُظهر خمس مناطق أي تغيير، بينما أشارت أربع مناطق إلى تراجع طفيف في النشاط.
- خلال الجلسة الآسيوية، انخفض مؤشر هانغ سنغ الصيني بنحو 0.8%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1.2%. وارتفع مؤشر ASX الأسترالي بنحو 0.9% عقب بيانات سوق العمل المتباينة. ارتفع معدل البطالة في أستراليا لشهر سبتمبر إلى 4.5%، مقابل 4.3% متوقعة و4.2% سابقًا، إلا أن التوظيف زاد بمقدار 14.9 ألف وظيفة، متجاوزًا بذلك توقعات انخفاضه بمقدار 5.4 ألف وظيفة. وبالمثل، في هولندا، ارتفع معدل البطالة إلى 4.0%، مقابل 3.9% متوقعة و3.9% سابقًا.
- يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب معتدلة، ويستقر عند مستوى 1.166، بينما استقر الذهب، متداولًا حول أعلى مستوياته القياسية التي سجلها أمس فوق 4,200 دولار أمريكي للأونصة؛ وانخفضت الفضة بنسبة 0.5%. صرّح الرئيس السابق ترامب بأن رئيس الوزراء الهندي مودي وافق على وقف استيراد النفط الروسي. عقب هذا التصريح، ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، على الرغم من أن خام برنت (النفط) يتراجع اليوم مجددًا نحو 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
