حصاد الأسواق (16.10.2025)

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع، على الرغم من محو معظم المكاسب خلال النصف الثاني من تداولات وول ستريت. واليوم، ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة عقب النتائج الفصلية القوية لشركة تايوان لأشباه الموصلات (

)، بينما سيتجه تركيز المستثمرين إلى تعليقات محافظي البنوك المركزية، حيث لن يتم إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر بسبب إغلاق الحكومة. تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها اليوم كلاً من

، و

، و

، و

، و

، و

.