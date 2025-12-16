حصاد الأسواق (16.12.2025)

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي في اليابان إلى 51.5 من 52.0، مُسجلًا بذلك الشهر التاسع على التوالي من التوسع ولكن بوتيرة أبطأ. ظلّ قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، حيث بلغ مؤشر نشاط الخدمات 52.5 (انخفاضًا من 53.2). وشهد قطاع التصنيع انكماشًا، لكنه تحسّن إلى 49.7 من 48.7، مسجلاً بذلك أدنى انخفاض له منذ نحو 18 شهرًا. وعادت الطلبات الجديدة إلى النمو.