تراجع حاد في أسواق السندات و إنخفاض في الأسعار إلى ما دون أدنى مستوى لها في عام 📉

تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (TNOTE) بنسبة 0.6% إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم النقدية. وتشهد الأسواق ارتفاعاً حاداً في الأسعار تحسباً لسياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مدفوعةً بتسارع التضخم والسياسات الدبلوماسية القوية التي أعقبت قمة ترامب-شي.

انخفض عقد TNOTE دون المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة (EMA100، EMA30، EMA10)، مما عزز زخم الهبوط، في حين لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) يتداول فوق مستوى 30 الرئيسي. المصدر: xStation5

العوائد تسجل أعلى مستوياتها منذ سنوات

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.117%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مع إعادة تقييم الأسواق لمخاطر التضخم بشكل حاد. ويمثل هذا الارتفاع اختبارًا صعبًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، الذي يتعين عليه الآن توجيه السياسة النقدية في ظل تزايد سيطرة أسعار الفائدة طويلة الأجل على الأوضاع المالية.

تجاوزت المستويات القياسية لعوائد السندات الأمريكية معدلات النمو المماثلة في دول أخرى، مما أعاد إحياء قوة الدولار بعد قمة ترامب وشي. المصدر: أبحاث XTB.

بيانات تضخمية هامة

تؤكد سلسلة من التقارير المتضاربة - بما في ذلك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.8%، ومعدل سنوي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6%، وأكبر قفزة في أسعار الواردات منذ عام 2022 - أن التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على أسعار الجملة والمستهلكين. هذه البيانات تجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبرير دعوات الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة.

مؤشر أسعار المستهلكين بعيدٌ كل البعد عن توقعات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي) (2.7%). المصدر: أبحاث XTB

فشل الزخم الدبلوماسي

ارتفعت أسعار الطاقة مجدداً (تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 104 دولارات) بعد اختتام قمة ترامب-شي دون تحقيق انفراجة ملموسة في الصراع الإيراني. ويُقيّم المستثمرون تبعات الحصار المطوّل، إذ يرون في غياب التقدم الدبلوماسي عاملاً مباشراً في استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (EMA10، باللون الأصفر). المصدر: xStation5

ضغوط مالية عالمية

لا يقتصر التراجع في الأسعار على الولايات المتحدة؛ فقد شهدت عوائد السندات الألمانية والبريطانية واليابانية ارتفاعًا حادًا. أما على الصعيد المحلي، فيتفاقم الوضع المالي الأمريكي، حيث أصبحت مدفوعات فوائد الدين الوطني ثاني أكبر بند إنفاق حكومي بعد الضمان الاجتماعي، مما يزيد من قلق حاملي السندات.

رغم أن المخاوف العالمية بشأن أسواق السندات متماثلة، إلا أنها تُعزز مكانة الدولار كملاذ آمن مفضل لدى المستثمرين، مما يُسبب ضعفاً كبيراً في عملات مجموعة العشر الأخرى، التي كانت تتعافى مقابل الدولار الأمريكي على خلفية التفاؤل بشأن الحرب الإيرانية في أبريل. المصدر: أبحاث XTB