ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: US100، و GBPUSD، والذهب (15.05.2026)

كان العامل الرئيسي المحفز للأحداث في الأيام الأخيرة هو صدور بيانات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحول واضح في توجهات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، لم تُسفر زيارة دونالد ترامب إلى الصين عن أي اختراق يُذكر، ولا يزال المأزق الجيوسياسي في الشرق الأوسط قائماً. يُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً، حيث يهيمن عليه تقرير أرباح شركة إنفيديا الفصلية. بالتزامن مع ذلك، ستُحلل الأسواق بيانات التضخم في المملكة المتحدة ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير. كما سيُراقب المستثمرون قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية في أوروبا والولايات المتحدة. في ظل هذه الخلفية، يستحق مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100)، وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، والذهب، اهتماماً خاصاً.

US100

(العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100): دفعت الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى والتوقعات المستقبلية المتفائلة المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بشكل شبه يومي. ويواجه السوق الآن اختباراً حاسماً يتمثل في النتائج المالية لشركة إنفيديا. تشير التقديرات إلى تسارع نمو الإيرادات، المتوقع أن يتجاوز 78 مليار دولار، مع أن الأسواق تتوقع بهدوء رقماً يزيد عن 80 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبلغ ربحية السهم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.75 دولار، ما يمثل ارتفاعاً سنوياً يزيد عن 100%. وبينما تُعد هذه الأرقام بالغة الأهمية، سيدقق المستثمرون في التقرير بحثاً عن توجيهات بشأن خطوط الإنتاج الجديدة، وتحديداً رقائق فيرا روبين. ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الرقائق الكفاءة وتُقلل تكاليف توليد الرموز لاستعلامات نماذج الذكاء الاصطناعي.

GBPUSD

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً في أعقاب بيانات التضخم التي فاقت التوقعات. هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في المملكة المتحدة، والتي قد تُفاجئ أيضاً بالارتفاع نظراً لتاريخ البلاد في ديناميكيات الأسعار المستمرة. فبعد صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، سيصدر تقرير سوق العمل يوم الثلاثاء، يليه قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية (التي تغطي كلاً من المملكة المتحدة والولايات المتحدة) يوم الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. في الواقع، من المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني تقلبات حادة. لا تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا كبيرًا لرفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في يونيو، إلا أن هذا الإجراء بات متوقعًا تمامًا بحلول يوليو.

الذهب (GOLD)

مع عودة التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية - حيث يرى السوق الآن فرصة كبيرة لرفعها مرة أخرى قبل نهاية العام - انخفض سعر الذهب بشكل حاد. ويشهد المعدن النفيس حاليًا تصحيحًا يزيد عن 200 دولار. وفي هذا السياق، يُعدّ نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدثًا محوريًا بالنسبة للذهب. ورغم أن الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عُقد برئاسة جيروم باول، إلا أن المحضر سيكشف عن التوجه السائد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). ونظرًا لأن الخلافات الداخلية بلغت أعلى مستوياتها منذ التسعينيات، فقد يصبح محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مرة أخرى محركًا رئيسيًا للتقلبات، حتى مع ترقب المستثمرين لظهور كيفن وارش الأول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

---

ميخال ستاينياك، نائب مدير قسم الأبحاث في XTB