حصاد الأسواق (18.08.2025)

على الرغم من انتهاء يوم الجمعة بتصحيح في وول ستريت (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.3%، ناسداك: -0.4%، راسل 2000: -0.55%، داو جونز: +0.1%)، إلا أن العقود الآجلة للمؤشرات بدأت الأسبوع بتفاؤل معتدل (مؤشر US500: +0.1% ، مؤشر EU50: +0.1% ).

لم يُحقق اجتماع الجمعة بين ترامب وبوتين أي تقدم يُذكر في الحرب في أوكرانيا. أفادت مصادر أن بوتين يطالب بالسيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك مقابل "الموافقة" على ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ما يقدمه حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقًا لترامب، "يمكن لزيلينسكي، إن أراد، إنهاء الحرب فورًا أو مواصلة القتال".

ينصب تركيز السوق الآن على اجتماع ترامب وزيلينسكي المقرر اليوم. ومن المتوقع أن ينضم إلى رئيس أوكرانيا في البيت الأبيض قادة أوروبيون لتجنب تكرار لقاء فبراير المتوتر.

انتقد بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض للشؤون التجارية، الهند لاستيرادها النفط الروسي، مجادلاً بأن على الهند أن تتصرف كشريك استراتيجي للولايات المتحدة.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يسود التفاؤل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقرار ترامب تأجيل رفع الرسوم الجمركية على الصين لاستيرادها النفط الروسي. وشهدت الهند (مؤشر نيفتي 50: +1.1%) أقوى المكاسب بعد أن أعلن رئيس الوزراء مودي عن تخفيضات في ضرائب الاستهلاك. وتقود شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات موجة الصعود. كما ارتفعت مؤشرات HSCEI الصينية ( CHN.cash: +1% )، وهانغ سنغ ( HK.cash: +0.75% )، ونيكي 225 الياباني ( JP225: +0.7% )، وستاندرد آند بورز ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash: +0.6% ).

في سوق الفوركس، لا تزال التقلبات محدودة نسبياً. شهدت عملات أستراليا ونيوزيلندا ( AUDUSD: +0.2% ، NZDUSD: +0.3% ) أكبر تحركات، حيث انتعشت مع انحسار حالة عدم اليقين عقب قمة ترامب وبوتين وقرار الرسوم الجمركية على الصين. ويحظى الدولار النيوزيلندي بدعم إضافي من توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل معتدل يوم الأربعاء (25 نقطة أساس). واستقر مؤشر الدولار ( USDIDX ) وزوج اليورو/دولار أمريكي (EURUSD) (1.17)، بينما سجل الين الياباني أداءً ضعيفًا ( USDJPY: +0.15% ).

لا تزال العقود الآجلة للنفط تحت ضغط هبوطي ( OIL: -0.3% ، OIL.WTI: -0.35% )، على الرغم من أن الأسعار قد استعادت بالفعل جزءًا من خسائرها في بداية الجلسة.

ارتفع الذهب بنسبة 0.35% ليصل إلى 3,345 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.15% لتصل إلى 38.06 دولارًا للأونصة.