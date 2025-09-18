حصاد الأسواق (18.09.2025)

لم يُفاجئ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسواق أمس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وظلت التوقعات دون تغيير يُذكر؛ إذ لا يزال البنك يتوقع بقاء التضخم عند حوالي 3% هذا العام وفي السنوات القادمة. كما عُدِّلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قليلاً بالزيادة.

أكد باول أن سوق العمل يشهد ضعفاً واضحاً، وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يراقب هذا التطور بسلبية. ومع ذلك، أشار إلى أن البنك المركزي لا ينوي التسرع في تخفيف سياسته النقدية بشكل حاد. وتتوقع الأسواق حالياً تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام و25 نقطة أساس العام المقبل.

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات مرتفعة بعد تمديد الفائدة، وكان رد فعلها إيجابياً بشكل معتدل أمس على كل من تعليقات باول وقرار الاحتياطي الفيدرالي. تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من حوالي 1.19، ليهبط إلى 1.178 بعد خطاب باول، بينما ارتفع سعر البيتكوين فوق 117,000 دولار.

اليوم، ستكون الأحداث الاقتصادية الرئيسية هي قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الساعة 11 صباحًا بتوقيت غرينتش، وبيانات سوق العمل الأمريكي الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش (مطالبات البطالة)، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بعد الجلسة الأمريكية، ستنشر شركة فيديكس العملاقة للخدمات اللوجستية أرباحها. وقد كان أداء أسهمها ضعيفًا للغاية خلال الأرباع الماضية.

التقلبات في أسواق السلع الزراعية والطاقة محدودة للغاية هذا الصباح. تتعرض المعادن الثمينة لضغوط واضحة، متأثرة بعمليات جني الأرباح، حيث خسرت الفضة ما يقرب من 1%.