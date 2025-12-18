حصاد الأسواق (18.12.2025)

- شهدت جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباينًا في المعنويات، وإن كانت أفضل بشكل ملحوظ من نهاية جلسة التداول النقدي أمس في وول ستريت. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.10% و0.40%، بينما انخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.20%، وارتفع مؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.07%.
- تحسنت معنويات السوق في وول ستريت بعد إعلان شركة مايكرون عن أرباحها. وقفز سهم الشركة بنسبة 8% في التداولات المسائية. وتتوقع مايكرون في توقعاتها الجديدة أرباحًا معدلة للربع الثاني تبلغ 8.42 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي ما يقارب ضعف التوقعات.
- طمأنت مايكرون السوق وأكدت أن محدودية إمدادات الذاكرة والطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هما السببان الرئيسيان لارتفاع الأسعار بشكل حاد. وحذرت الإدارة من أن السوق سيظل يعاني من نقص في المعروض حتى عام 2026 على الأقل، وأن العديد من العملاء يتلقون كميات من الذاكرة أقل بكثير مما يطلبونه.
- تتفاوض الشركة على عقود متعددة السنوات، وترفع نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 إلى 20 مليار دولار، وتعيد هيكلة عملياتها.
- يُعدّ الين مرة أخرى من أضعف عملات مجموعة العشر. وكرر كبير أمناء مجلس الوزراء، كيهارا، أن السلطات "تراقب عن كثب" أسعار صرف العملات الأجنبية وعوائد السندات طويلة الأجل، لكنه لم يُصدر أي تحذير أقوى أو يُلمّح إلى تدخل محتمل.
- تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا في الربع الثالث التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي القائم على الإنتاج بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي (مقابل 0.9% متوقعة)، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي القائم على الإنفاق بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي. وكان الانتعاش واسع النطاق، مدفوعًا بالاستثمار، على الرغم من أن استهلاك الأسر ظل ضعيفًا. وعلى أساس سنوي، لا يزال الإنتاج أقل بنسبة 0.5% عن مستوى العام الماضي، لذا فإن التعافي لم يكتمل بعد.
- أعلن الرئيس ترامب عن "مكافأة المحارب" لمرة واحدة بقيمة 1776 دولارًا لكل فرد من أفراد الخدمة الأمريكية العاملين، تُدفع قبل العطلات. مع وصول عدد المستفيدين إلى نحو 1.4 مليون شخص، تُقدّر قيمة التحويل بنحو 2.5 مليار دولار، ما يُقلّل من الأثر الاقتصادي الكلي، لكنه يحمل دلالة سياسية بالغة الأهمية.
- وافقت واشنطن على حزمة قياسية لبيع الأسلحة لتايوان بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار. تشمل هذه الحزمة 82 منظومة HIMARS، و420 منظومة ATACMS، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، وطائرات مسيّرة بقيمة تزيد عن مليار دولار، ما يُعزّز بشكل كبير قدرات تايوان على توجيه ضربات بعيدة المدى. من شبه المؤكد أن يُثير هذا القرار رد فعل قوي من بكين، ويُؤدّي إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
- سيُعلن بنك إنجلترا اليوم عن قراره بشأن سعر الفائدة. من المتوقع أن يُخفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.
- سيصدر إعلان مماثل من البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مُشيرًا بذلك إلى اقتراب المرحلة الرئيسية من دورة التيسير النقدي من نهايتها.
- أعلنت منصة Coinbase عن توسع كبير في خدماتها، حيث أضافت تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة بدون عمولة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دمج أسواق التنبؤات والمشتقات المالية إلى جانب العملات الرقمية. كما كشفت الشركة عن خطط لإطلاق أسهم مُرمّزة وتداول على مدار الساعة، وذلك في إطار جهودها الأوسع لرقمنة الأسواق التقليدية على سلسلة الكتل (البلوك تشين).
