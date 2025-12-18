حصاد الأسواق (18.12.2025)

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا في الربع الثالث التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي القائم على الإنتاج بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي (مقابل 0.9% متوقعة)، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي القائم على الإنفاق بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي. وكان الانتعاش واسع النطاق، مدفوعًا بالاستثمار، على الرغم من أن استهلاك الأسر ظل ضعيفًا. وعلى أساس سنوي، لا يزال الإنتاج أقل بنسبة 0.5% عن مستوى العام الماضي، لذا فإن التعافي لم يكتمل بعد.