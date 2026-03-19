حصاد الأسواق (19.03.2026)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75% (بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد). وصوّت عضو واحد لصالح رفعها، مما يشير إلى توجه أكثر تشدداً داخل البنك. لا يزال بنك اليابان يميل إلى تشديد السياسة النقدية، لكنه يبقى حذراً بسبب حالة عدم اليقين العالمية .

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% وسط تزايد مخاطر التضخم. وقد تحوّل السوق من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع رفعها لاحقاً في عام 2026. وقد يرتفع التضخم مجدداً إلى حوالي 3% أو أكثر. ومن المرجح أن يظل صناع السياسات حذرين بسبب ضعف النمو الاقتصادي .

تدرس الولايات المتحدة خطة لتأمين السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وسيتعين على السفن شراء التأمين عبر مؤسسة تمويل التنمية، ربما بالتعاون مع شركة التأمين الخاصة تشب، للتأهل لمرافقة البحرية الأمريكية .

ترتفع أسعار النفط بنسبة 2.80% لتصل إلى 108 دولارات أمريكية للبرميل، بينما ينخفض ​​سعر الذهب بنسبة 0.35% ليصل إلى 4800 دولار أمريكي للأونصة .

تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تُحضّر لعملية عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وقد تُنشر وحدات عسكرية، مثل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس طرابلس"، في المنطقة، وقد تستمر العمليات لعدة أسابيع. ومن المحتمل أن تُقدّم دول الخليج وإسرائيل الدعم. كما يُمثّل هذا التدخل تصعيدًا خطيرًا للصراع .

وقد تفاقمت التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط بشكل واضح، حيث طردت قطر دبلوماسيين إيرانيين، وصعّدت السعودية من لهجتها .

وتشهد أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضًا حادًا، حيث تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 3% بعد جلسة ضعيفة في وول ستريت. وانخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 1.5% و2%. ولا تزال المعنويات متوترة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية .

وأظهرت بيانات سوق العمل في أستراليا نموًا قويًا في التوظيف، لكن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. وعلى الرغم من تباين البيانات، لا يزال موقف بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا. ويركز البنك المركزي على مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. لا يزال السوق يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة .