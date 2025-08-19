حصاد الأسواق (19.08.2025)

قبل افتتاح جلسة التداول النقدي في أوروبا، تشهد العقود الآجلة الرئيسية على المؤشرات الأوروبية والأمريكية انخفاضًا في قيمتها. حيث انخفض مؤشر

بنسبة 0.15%، بينما انخفض مؤشر

بنسبة 0.17%. أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف الولايات المتحدة عند

+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى ارتفاع العجز وارتفاع الديون، لكنها لا تتوقع تدهورًا مستدامًا.