حصاد الأسواق (19.08.2025)

- اتسمت جلسة تداول يوم الثلاثاء في الأسواق الآسيوية بالهدوء النسبي، ويعود ذلك أساسًا إلى تأثير المحادثات في البيت الأبيض.
- وُرد العديد من التعليقات حول شروط وإمكانيات ومواعيد إجراء المزيد من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، بوساطة أمريكية ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي. إلا أنه يبدو في هذه المرحلة أن أي تقدم إضافي في المفاوضات قد تجمد حتى تتخلى روسيا أو أوكرانيا عن شروطهما الرئيسية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار (الحفاظ على حدود ما قبل الحرب (أوكرانيا) والانسحاب التام للقوات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية (روسيا)).
- ومن المقرر عرض الضمانات الأمنية التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بالتفصيل خلال الأيام العشرة المقبلة. إلا أن الأمين العام لحلف الناتو أكد أن مسألة نشر القوات على الأرض لم تُناقش إطلاقًا.
- قبل افتتاح جلسة التداول النقدي في أوروبا، تشهد العقود الآجلة الرئيسية على المؤشرات الأوروبية والأمريكية انخفاضًا في قيمتها. حيث انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.15%، بينما انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.17%. أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف الولايات المتحدة عند AA+/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى ارتفاع العجز وارتفاع الديون، لكنها لا تتوقع تدهورًا مستدامًا.
- لا يزال جدول الاقتصاد الكلي لجلسة اليوم خاليًا نسبيًا. سيتجه اهتمام المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، وأخبار الشركات، وأي تطورات جيوسياسية جديدة.
- يستعيد الذهب بعض قوته اليوم، نتيجةً مباشرة لانتعاش طفيف في زوج اليورو/دولار أمريكي. ديناميكية حركة سوق الفوركس منخفضة جدًا حاليًا، على الرغم من أن الين الياباني يُحقق أداءً جيدًا نسبيًا، بينما يشهد الدولار الأسترالي خسائر أكبر.
- تفقد سلع الطاقة الرئيسية قيمتها. انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 1.14% ويواصل انخفاضه عقب توقعات جوية جديدة تشير إلى انخفاض الطلب على السلعة بسبب انخفاض درجات الحرارة.
- هيمن الانخفاض على سوق العملات المشفرة هذا الصباح أيضًا. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.2%، بينما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 2.4%.
تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.