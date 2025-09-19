حصاد الأسواق (19.09.2025)

بالأمس، دفعت موجة قوية من المكاسب مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، وداو جونز الصناعي، وراسل 2000 إلى مستويات قياسية - وهو حدثٌ نادرٌ لم يحدث إلا 25 مرة في القرن الحادي والعشرين.

أغلقت أكثر من 300 سهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، بقيادة شركات التكنولوجيا الرائدة، وفي طليعتها أسهم إنفيديا وإنتل. ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 23%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1%. وحقق مؤشر راسل 2000 مكاسب هائلة، حيث ارتفع بنسبة 2.5%.

قفزت أسهم فيديكس بأكثر من 5% بعد إغلاق وول ستريت على خلفية نتائج الأرباح - وهي خطوةٌ من المرجح أن تعزز المعنويات اليوم في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الأمريكي الأوسع.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مكاسبها السابقة بعد أن أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة بأكبر قدر في نحو أربع سنوات، مما خفف بعض المخاوف بشأن صحة سوق العمل.