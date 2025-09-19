اقرأ أكثر

حصاد الأسواق (19.09.2025)

١٠:٠٠ ص ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
  • بالأمس، دفعت موجة قوية من المكاسب مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، وداو جونز الصناعي، وراسل 2000 إلى مستويات قياسية - وهو حدثٌ نادرٌ لم يحدث إلا 25 مرة في القرن الحادي والعشرين.
  • أغلقت أكثر من 300 سهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، بقيادة شركات التكنولوجيا الرائدة، وفي طليعتها أسهم إنفيديا وإنتل. ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 23%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1%. وحقق مؤشر راسل 2000 مكاسب هائلة، حيث ارتفع بنسبة 2.5%.
  • قفزت أسهم فيديكس بأكثر من 5% بعد إغلاق وول ستريت على خلفية نتائج الأرباح - وهي خطوةٌ من المرجح أن تعزز المعنويات اليوم في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الأمريكي الأوسع.
  • تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مكاسبها السابقة بعد أن أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة بأكبر قدر في نحو أربع سنوات، مما خفف بعض المخاوف بشأن صحة سوق العمل.
  • سيُركز المستثمرون اليوم بشكل رئيسي على بيانات الاقتصاد الكلي الثانوية من المملكة المتحدة وألمانيا. ومع ذلك، ستُركز الأنظار على مكالمة هاتفية مُجدولة بين دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش. وقد تزداد تقلبات السوق أيضًا بسبب "السحر الثلاثي" - انتهاء صلاحية العقود الآجلة والخيارات ربع السنوية في الأسواق المالية.
share
back

أخبار الأسواق

19.09.2025
١٠:٠١ م

ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير...

 ٩:١١ م

هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل...

 ٨:٠٥ م

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات