ثلاثة أسواق تستحق المتابعة في الأسبوع المقبل (21.11.2025)

خلال الأسبوع المقبل، يُنصح بمراقبة الأدوات المالية الثلاثة التالية: بيتكوين، وUSDJPY، وUS100. وقد اخترناها بناءً على بيانات الاقتصاد الكلي الواردة ومستوياتها الفنية الحالية. يمر كل منها حاليًا بمرحلة حرجة: إذ يُكافح بيتكوين للحفاظ على اتجاهه في ظل انخفاض السيولة، بينما يتفاعل USDJPY مع أكبر حزمة مالية في اليابان منذ الجائحة واحتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، بينما يقع US100 بين أرباح Nvidia القوية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والنقدي.

بيتكوين

يختبر بيتكوين مجددًا منطقة 80 ألف دولار أمريكي، وتعتمد التوقعات على المدى القصير على الحفاظ على منطقة الدعم الرئيسية عند 75-80 ألف دولار أمريكي. يواجه السوق حاليًا سيولة منخفضة للغاية - ويعزى ذلك جزئيًا إلى التغييرات في حساب الخزانة العامة وانخفاض نشاط أكبر المحافظ (الحيتان الذين يحققون الأرباح). في الأسبوع المقبل، سيركز المستثمرون بشكل أساسي على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الداخلة/الخارجة، ومعنويات سوق الأسهم. هذا الأسبوع، وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الخارجة إلى مستويات قياسية وسط موجة بيع مدفوعة بالذعر. الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

(USDJPY)

لا يزال زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) محط أنظار الأسواق، حيث اختتمت اليابان الأسبوع بحزمة مالية قياسية بقيمة 21.3 تريليون ين، في ظل تزايد الضغوط التضخمية. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والعام عند مستوى مرتفع يتراوح بين 3.0% و3.1%، ويشير كل من المحافظ أويدا وعضو مجلس الإدارة كويدا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. يوم الجمعة المقبل، سنحصل على مجموعة بيانات رئيسية: تضخم مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي - وكلها قد تزيد من توقعات تحرك بنك اليابان في ديسمبر. مع ذلك، لا يزال السوق حذرًا: فالين هو أضعف عملة بين عملات مجموعة العشرة في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المستثمرون من عمليات بيع سندات الحكومة اليابانية الهيكلية أكثر من تشديد السياسة النقدية نفسه.

مؤشر US100

على الرغم من أن مؤشر Nvidia قد حقق توقعات السوق في تقريره الفصلي، إلا أنه لم يُسهم في الحفاظ على المعنويات الإيجابية. انتعش مؤشر US100 بعد الإصدار، لكنه عاد إلى ضغوط البيع بعد فترة وجيزة. يتجاوز إجمالي الانخفاضات من أعلى مستوياتها الآن 8.30%. ويخشى المستثمرون من تضخيم استثمارات الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل مصطنع. تسبب إغلاق الحكومة في مشاكل في السيولة (تتجلى في حركة سعر البيتكوين)، وتتباين الآراء حول خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. في الأسبوع المقبل، سنتلقى أيضًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين المتأخرة.