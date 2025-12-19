حصاد الأسواق (19.12.2025)

المصدر: بنك اليابان

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75% (أعلى مستوى له منذ عام 1995). جاء هذا القرار متوافقًا مع التوقعات، ولذا كان رد فعل الين الياباني محدودًا نسبيًا، إلا أنه تراجع مقابل الدولار مباشرةً بعد القرار. ويتداول زوج الدولار الأمريكي/الين حاليًا في نطاق 156.00، وهو أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر. في الوقت نفسه، ارتفع عقد JP225 بنسبة 0.85%.

مع ذلك، ذكر بنك اليابان في بيانه أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل "سلبية بشكل ملحوظ"، مضيفًا أن الظروف المالية المواتية ستواصل دعم النشاط الاقتصادي بقوة.

أظهرت بيانات التضخم على مستوى اليابان لشهر نوفمبر استمرار ضغوط الأسعار، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تطبيع سياسته النقدية تدريجيًا. في نوفمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات السوق، مسجلةً بذلك شهرًا آخر من التضخم أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%. يستثني المؤشر أسعار المواد الغذائية الطازجة، ولكنه يشمل أسعار الطاقة، مما يجعله أحد أهم المؤشرات التي تُرصد عن كثب لتحديد اتجاهات التضخم الأساسية.

صدر القرار بالإجماع، على الرغم من أن البيان كشف عن تباين في الآراء حول ديناميكيات التضخم. وأكد البنك مجددًا أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما تطور الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

من المقرر أن يبدأ مؤتمر صحفي مع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في تمام الساعة 7:30 صباحًا، حيث سيعلق على قرار اليوم. فيما يلي أهم تعليقات المصرفيين الواردة في البيان الذي أعقب القرار.

في الوقت نفسه، بدأت إدارة ترامب مراجعة للسماح ببيع رقائق Nvidia H200 المتطورة إلى الصين، على أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات المبيعات للحد من حافز الصين لتطوير هذه التقنية بشكل مستقل. ويمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا عن القيود السابقة على الصادرات، ويهدف إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي من خلال منع الصين من تطوير رقائق محلية الصنع.

تشير العقود الآجلة إلى توجه إيجابي خلال جلسة التداول اليوم. تشهد العقود الآجلة على المؤشرات الأوروبية والأمريكية مكاسب ملحوظة (مؤشر DE40 +0.6% ؛ مؤشر US100 +0.28% ).

أما المعادن النفيسة، فتشهد تبايناً في الأداء. إذ يتراجع سعر الذهب حالياً بنسبة 0.15%، بينما يستأنف سعر الفضة مساره الصعودي.