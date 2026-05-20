حصاد الأسواق (20.05.2026)

🌍 الجغرافيا السياسية

إيران / الولايات المتحدة: صرّح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد تُضطر لشنّ ضربة أخرى على إيران، وذلك بعد يوم من إلغائه هجومًا مُخططًا له عقب تلقّيه عرضًا إيرانيًا للسلام. في المقابل، قدّمت إيران عرضًا مُطالبًا بتعويضات عن الحرب وسحب القوات الأمريكية. ولا يزال مضيق هرمز مُغلقًا فعليًا.

الدبلوماسية العالمية: يستضيف شي جين بينغ الرئيس فلاديمير بوتين في بكين اليوم، بعد أقل من أسبوع على زيارة ترامب رفيعة المستوى إلى الصين. ويُختتم رئيس الوزراء الياباني تاكايتشي قمةً في سيول، بينما يتواجد رئيس الوزراء الهندي مودي في روما، ويقوم رئيس الوزراء المجري ماجيار بأول زيارة خارجية له إلى بولندا.

📊 الاقتصاد والبنوك المركزية

الاحتياطي الفيدرالي: صرّحت محافظته بولسون (بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا) بأن السياسة الحالية مُناسبة، لكن الأسواق مُحقة في توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها لفترة طويلة. وفي تصريحات لاحقة، وصفت المخاطر بأنها "مرتفعة للغاية"، وطرحت صراحةً رفع سعر الفائدة في حال تجاوزت الزيادة المُحتملة. تُنشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل هذا المساء، مسجلةً أكبر انقسام في التصويت منذ عام ١٩٩٢.

البنك المركزي الأوروبي: صرّح كوخر، رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة تلفزيونية بأن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو (١١ يونيو) أمرٌ لا مفر منه إذا بقي مضيق هرمز مغلقًا. وأشار ناجل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُضطر إلى اتخاذ إجراء في يونيو بسبب الصدمة الطاقية الناجمة عن إيران.

بنك الشعب الصيني: أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على سعر صرف الليرة المحلية دون تغيير للمرة الثانية عشرة على التوالي (سنة واحدة: ٣.٠٠٪، خمس سنوات: ٣.٥٠٪). وحدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند ٦.٨٣٩٧، وهو أعلى بكثير من تقديرات السوق البالغة ٦.٨٠٧٢.

المملكة المتحدة: يُنشر اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، وتشير التقديرات إلى أن التضخم السنوي سينخفض ​​إلى ٣.٠٪ من ٣.٣٪. يعود تأثير القاعدة، من بين أمور أخرى، إلى خطأ في بيانات وزارة النقل لعام 2025 والزيادات الحادة في تعريفات المياه قبل عام، مع العلم أن هذا لا يُغير من اتجاه التضخم الأساسي. ويُجري المحافظ بيلي اليوم جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان.

📉 الأسواق - المعنويات العامة

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا عند 4.687%، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا 5.198%، وهو مستوى لم يُشهد منذ عام 2007. ويشهد سوق السندات العالمي عمليات بيع مكثفة مدفوعة بمخاوف التضخم. وتشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح بانخفاض حوالي 0.5%.

أنهت وول ستريت جلسة أمس تحت ضغط: حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنسبة 0.06%، بينما ظل مؤشر ناسداك ( US100 ) دون تغيير يُذكر (+0.01%). المؤشرات الأوروبية: مؤشر داكس (DE40) -0.23% في التداول قبل افتتاح السوق، مؤشر EU50 -0.35% ، مؤشر UK100 -0.31% .

🌏 آسيا

انخفض مؤشر نيكاي 225 ( JP225 ) بنسبة 1.6% اليوم، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 2%، وانخفض مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.7%. وتسجل المؤشرات الآسيوية خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات.

انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصينية ( CSI300 ) بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.7%. وتتراجع أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بعد إعلان أكثر من 47 ألف عامل إضرابًا يوم الخميس عقب انهيار محادثات الوساطة في سيول.

💱 العملات

على نحوٍ مُفارِق، يُعد الين الياباني حاليًا أقوى العملات الرئيسية، ومع ذلك، يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 158.94-158.95 (أقل بقليل من المستوى النفسي البالغ 159)، حيث ارتفع الدولار لسبع جلسات متتالية، مُعكسًا بذلك ارتفاع الين الذي أعقب التدخل في 30 أبريل.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1599، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أبريل. بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3394. ولا يزال الدولار الأمريكي قريبًا من أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات (مؤشر الدولار الأمريكي: 99.29). ويُعد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي من بين أضعف العملات اليوم.

🛢️ المواد الخام

لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل (111.07 دولارًا، -0.2%)، بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 103.69 دولارًا (-0.28%). وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الخاص انخفاضًا أسبوعيًا خامسًا على التوالي في مخزونات النفط الخام بمقدار 9.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 5.8 مليون برميل. ومن المقرر اليوم، الساعة 16:30 بتوقيت وسط أوروبا، صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرئيسي، والذي قد يُعزز التوقعات بانخفاض المعروض.

في سيناريوها المتفائل، تتوقع سيتي أن يصل سعر خام برنت إلى 150 دولارًا على المدى القريب، مشيرةً إلى استهانة السوق بمخاطر انقطاع الإمدادات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط قد غادرتا مضيق هرمز بعد انتظار دام أكثر من شهرين، في أول حركة من نوعها منذ فترة طويلة.

انخفض سعر الذهب بنسبة 0.22% إلى حوالي 4471 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر مارس، متأثرًا بارتفاع قيمة الدولار. وارتفع سعر الفضة بنسبة 0.31% إلى 73.83 دولارًا.

الشركات

إنفيديا ( NVDA ): اليوم بعد إغلاق التداول في وول ستريت، ستعلن نتائج الربع الأول من عام 2026. الإيرادات المتوقعة: حوالي 79 مليار دولار (+80% على أساس سنوي). تشير خيارات السوق إلى تقلب في القيمة السوقية بنحو 350 مليار دولار.

تارجت ( TGT ): ستصدر نتائج الربع الأول قبل افتتاح السوق. الأرباح المتوقعة للسهم: 1.46 دولار، والإيرادات: 24.64 مليار دولار. تخضع الشركة حاليًا لعملية إعادة هيكلة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد فيدلك، حيث عيّنت مديرًا سابقًا في وول مارت رئيسًا لسلسلة التوريد. انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 40% خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها ارتفعت بنسبة 30% هذا العام.

ماركس آند سبنسر ( MKS.UK )، تي جيه إكس، لويز: ستعلن عن أرباحها اليوم قبل افتتاح الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة. أما وول مارت ( WMT ) ورالف لورين ( RL ) فستعلنان عن أرباحهما غدًا قبل افتتاح السوق.

العملات الرقمية

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.25% ليصل إلى ما بين 77,005 و77,209 دولارًا أمريكيًا. يُعدّ هذا الارتفاع طفيفًا في ظلّ تقلبات الأسواق التقليدية، حيث حافظ البيتكوين على سعره فوق 77 ألف دولار أمريكي رغم حالة النفور من المخاطرة السائدة عالميًا.

🔑 ما الذي ننتظره اليوم؟

ستُهيمن نتائج شركة NVIDIA على جلسة التداول الأوروبية اليوم بعد إغلاق وول ستريت، وهي عامل محفز رئيسي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأكمله. في وقت سابق، سينصبّ التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (حوالي الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا)، وشهادة المحافظ بيلي، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الساعة 4:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وفي المساء، سيصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ستترقب الأسواق إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة. مع وصول سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، وفي ظلّ توترات جيوسياسية، قد تكون نتائج NVIDIA هي العامل الوحيد القادر على عكس التوجهات السلبية.