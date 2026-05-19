ملخص اليوم: ناسداك يحاول عكس اتجاه الهبوط و EURUSD منخفض بنسبة 0.4%

بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بالعودة تدريجيًا إلى المنطقة الإيجابية مع تحسن معنويات المستثمرين في أسهم شركات أشباه الموصلات. ارتفع سهم شركة إنفيديا بنسبة تقارب 1% بعد أن افتتح الجلسة بانخفاض يقارب 2%، وذلك قبيل إعلان أرباحها الفصلية المقرر صدوره بعد إغلاق بورصة وول ستريت غدًا. كما استعادت أسهم شركة آبل جزءًا كبيرًا من خسائرها السابقة، بينما تحولت أسهم شركة إنتل إلى الإيجابية وارتفعت بنسبة تقارب 4%.

لا تزال معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية ضعيفة. تراجع سعر البيتكوين إلى 76,000 دولار أمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ بداية شهر مايو. وتتعرض المعادن النفيسة أيضًا لضغوط، حيث انخفضت الفضة بنسبة تقارب 4% وخسر الذهب حوالي 1.4%.

في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، لا تزال معنويات المستثمرين تجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضعيفة بشكل واضح. يختبر الزوج مستوى 1.16، وقد انخفض بأكثر من 0.4% اليوم، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

ووفقًا لتقارير بلومبيرغ، يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم الدعم للسفن العابرة لمضيق هرمز المغلق في حال عدم إعادة فتحه بحلول أوائل يوليو/تموز. ويمثل هذا مؤشرًا هامًا للأسواق، إذ يُعدّ مضيق هرمز أحد أهم نقاط العبور للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. ويؤدي أي إغلاق مطوّل إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الطاقة، في حين أن احتمال تدخل الناتو قد يُنذر بتصعيد أوسع نطاقًا للنزاع.

وتحظى الفكرة بتأييد عدد من أعضاء الناتو، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجماع حتى الآن، ما يعني عدم اتخاذ قرار عملي نهائي. وقد يكون اجتماع قادة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز حدثًا هامًا، لا سيما بالنسبة لسوق النفط وشركات الشحن وعملات الدول المستوردة للطاقة. ولا يزال سعر النفط يتداول قرب 110 دولارات أمريكية للبرميل اليوم، ولم يتأثر بشكل ملحوظ بهذه التقارير.

قبل أسبوع واحد فقط، كانت أسعار الكاكاو تتداول عند أعلى مستوياتها منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف. أعقب ذلك انخفاض حاد، تحاول العقود الآجلة الآن عكس مساره بانتعاش يقارب 4%. وقد نتج هذا الضغط الهبوطي الأخير عن تقارير تشير إلى أن محصول الكاكاو في ساحل العاج قد يصل إلى 2.1-2.2 مليون طن، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى حوالي 1.8 مليون طن.