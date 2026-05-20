انخفاض الجنيه الإسترليني بسبب تراجع مؤشر أسعار المستهلك نسبياً ⏰

نشر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم بيانات التضخم لشهر أبريل 2026، والتي فاجأت الأسواق إيجاباً، على الأقل من منظور مكافحة التضخم. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 2.8%، بينما توقعت السوق قراءة 3.0%، وبلغت قراءة مارس 3.3%. يُعد هذا أدنى مستوى لمؤشر أسعار المستهلكين منذ مارس 2025، مما يُعيد التضخم إلى مستوى قريب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ومن الجدير بالذكر تباطؤ التضخم الأساسي (مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي) إلى 2.5% فقط على أساس سنوي، وهي أدنى قراءة منذ يوليو 2021، وأقل بكثير من التوقعات البالغة 2.6%، وأقل بكثير من نسبة مارس البالغة 3.1%. كما انخفض تضخم الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لبنك إنجلترا، إلى 3.2% من 4.5% السابقة، متجاوزاً بذلك توقعات السوق البالغة 3.5%. تُمهد هاتان القراءتان الطريق أمام المزيد من التيسير النقدي من جانب بنك إنجلترا.

أثبتت فواتير الطاقة أنها العامل الرئيسي في خفض التضخم، حيث أدى خفض هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) لسقف الأسعار، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى خفض تكاليف الوحدة، إلى انخفاض شهري بنسبة 8.4% في أسعار الكهرباء و4.4% في أسعار الغاز. وكان هذا العامل هو المساهم السلبي الأكبر في التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPIH) بين مارس وأبريل 2026. من جهة أخرى، ظلت أسعار وقود السيارات عاملاً قوياً في زيادة التضخم، حيث ارتفع سعر البنزين بمقدار 16.6 بنساً للتر، والديزل بمقدار 31.3 بنساً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر ويوليو 2022 على التوالي.

وتُعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ذات أهمية أيضاً، إذ تشير إلى تزايد ضغوط التكاليف في سلسلة التوريد، حيث قفز تضخم أسعار المنتجين إلى 4.0% على أساس سنوي مقابل توقعات بلغت 3.0%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات إلى 7.7% على أساس سنوي مقابل توقعات بلغت 6.3%. قد يعني هذا أن بعض ضغوط التكاليف من قطاع التصنيع ستنتقل إلى المستهلكين مع تأخير في الأشهر المقبلة.

كان رد فعل سوق الصرف الأجنبي واضحًا وجليًا، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ عقب صدور البيانات، وهبط زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 1.3381، مخترقًا مستوى الدعم ومشكلًا نمطًا سعريًا بظل سفلي طويل. وتقاربت جميع المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة (50، 100، و200) حول مستوى 1.3394-1.3397، مما شكل منطقة مقاومة قوية فوق الأسعار الحالية. وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى حوالي 37، مما يشير إلى تزايد ضغوط البيع، وإن لم يصل بعد إلى منطقة ذروة البيع بشكل واضح.

وقد فسرت الأسواق هذه البيانات على أنها ضوء أخضر لبنك إنجلترا لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يُضعف جاذبية الجنيه الإسترليني بشكل مباشر.