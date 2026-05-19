ارتفاع سعر الكاكاو بنسبة 4% في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في أسبوعين 📈

تحاول أسعار الكاكاو التعافي، وهي ترتفع بنسبة تقارب 4% بعد تصحيح حاد أعقب الارتفاع القوي الذي شهدته الأسبوع الماضي. وقد انخفضت العقود الآجلة للكاكاو المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، حيث صحّح السوق بقوة مكاسبه السابقة عقب مؤشرات على تحسن ظروف الإمداد من ساحل العاج.

يعمل السوق على خفض علاوة مخاطر الإمداد.

قبل أسبوع واحد فقط، كانت أسعار الكاكاو تتداول عند أعلى مستوياتها في نحو 3.5 أشهر. وقد برز الضغط الأخير بعد تقارير أشارت إلى أن محصول الكاكاو في ساحل العاج قد يصل إلى ما بين 2.1 و2.2 مليون طن، مقارنة بتوقعات سابقة تقارب 1.8 مليون طن.

يتزايد المعروض من ساحل العاج

يشير المصدرون إلى أن كميات الكاكاو الواصلة إلى موانئ ساحل العاج قد ارتفعت بنسبة 1.3% منذ بداية الموسم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن ظروف الإمداد قد تكون أقل حدة مما افترضه السوق سابقًا. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن مخزونات الكاكاو غير المباعة داخل البلاد.

تصاعد التوترات بين المزارعين

أرسلت هيئة تنظيم الكاكاو في ساحل العاج، الأسبوع الماضي، مسؤولين إلى المناطق الوسطى والشرقية من البلاد، إثر احتجاجات من المزارعين بسبب تراكم مخزونات الكاكاو غير المباعة. ويفسر السوق هذا الأمر على أنه مؤشر على أن جزءًا من العرض المتاح قد يواجه صعوبة في إيجاد مشترين بالأسعار الحالية.

يبقى الطلب قويًا نسبيًا

ساهمت بيانات المعالجة في الحد من بعض التراجع. فقد ارتفعت عمليات طحن الكاكاو في ساحل العاج بنسبة 22% على أساس سنوي في أبريل، وفقًا لبيانات GEPEX. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من التصحيح الأخير، لا يزال الطلب العالمي على منتجات الكاكاو والشوكولاتة قويًا نسبيًا.

لا يزال سوق الكاكاو شديد التقلب بعد الارتفاع التاريخي الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتفاعل المستثمرون بقوة مع أي تطور جديد متعلق بالعرض من غرب إفريقيا. ومؤخرًا، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى نشاط مكثف لتغطية المراكز المكشوفة من قبل صناديق التحوط، وهو ما يتضح في أحدث بيانات COT. ومع ذلك، وكما يُظهر التباطؤ الحالي في الاتجاه، فإن الانتعاش ليس بالأمر السهل، وقد يستغرق أي استقرار أوسع للأسعار وقتًا طويلًا.