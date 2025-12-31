⏬ انخفاض البلاتين بنسبة 7.5%

بعد إغلاق جلسة يوم الجمعة، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن رفع هوامش الربح الأولية والصيانة للمعادن الثمينة في قسم كومكس التابع لها. وقد أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ في القطاع، على الرغم من الارتفاع الكبير السابق في أسعار الفضة الذي تجاوز 80 دولارًا، مدفوعًا بإعلان الصين عن قيود على الصادرات. ونظرًا للتقلبات المستمرة، أشارت بورصة شيكاغو التجارية إلى زيادة أخرى ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق جلسة اليوم.

تم تجميع متطلبات الهامش الأولي التالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك بتجميع البيانات من مصادر تشمل بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وبلومبيرغ، وياهو فاينانس، وAIInvest. يعكس الجدول الهوامش الأولية؛ وتتراوح متطلبات الصيانة عادةً بين 80% و90% من هذه المستويات. قد تختلف هذه الأرقام عن الأرقام الفعلية.

على الرغم من أن المضاربة في بورصات العقود الآجلة لم تصل بعد إلى مستويات حادة، إلا أن الارتفاعات الحالية قد تدفع المستثمرين التجاريين إلى تقليل انكشافهم على السوق. مع ذلك، من المرجح أن يتطلب تصحيح سعري أكثر استدامة اتخاذ إجراءات من قبل المستثمرين على المدى الطويل، مثل جني الأرباح من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

يوم الثلاثاء، خفضت صناديق المؤشرات المتداولة للفضة والبلاديوم حيازاتها من السبائك، بينما زادت صناديق الذهب والبلاتين انكشافها. منذ بداية العام، ارتفعت أحجام الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 19%، والفضة بنسبة 20%، والبلاتين بنسبة 2%، والبلاديوم بنسبة 50%. تبلغ القيمة الحالية للذهب المُحتفظ به في هذه الصناديق ما يقارب 430 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الفضة 65 مليار دولار، والبلاتين 7 مليارات دولار، والبلاديوم ما يقارب ملياري دولار.

تراجع سعر البلاتين بأكثر من 7% اليوم، ليختبر مستوى 2000 دولار بعد انتعاشه أمس حيث وصل إلى 2200 دولار للأونصة. ويختبر المعدن حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. وفي حال اختراق هذا المستوى، فإن مستوى الدعم الفني التالي يقع قرب 1700 دولار، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% للموجة الصاعدة الأخيرة وخط الاتجاه الصعودي السائد.