حصاد الأسواق (21.08.2025)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا في أغسطس إلى 54.9 (53.9 سابقًا). وتسارع النشاط في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. ويشهد التوظيف ارتفاعًا واضحًا مع الحاجة إلى إنجاز المزيد من المهام، بينما ينتعش نشاط التصدير على الرغم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالجمارك.