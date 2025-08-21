حصاد الأسواق (21.08.2025)

- أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس، على الرغم من تقليص جزء كبير من خسائر الجلسة المبكرة مع بدء المستثمرين في "الشراء عند الانخفاض" (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.24%، ناسداك: -0.67%، داو جونز الصناعي: +0.04%، راسل 2000: -0.32%). ويتضح انتهاء موجة بيع أسهم التكنولوجيا في التداولات الآسيوية، بينما يتداول مؤشر US100 دون تغيير.
- صرحت ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، المتهمة بتزوير مستندات طلبات القروض، بأنها لن تسمح لإدارة دونالد ترامب "بترهيبها" ودفعها إلى الاستقالة من منصبها في الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت كوك أنها تجمع الوثائق اللازمة للرد على جميع الأسئلة الجوهرية بدقة.
- تتباين المشاعر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا تُظهر تفاؤلاً نسبياً. انخفض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5%، إلى جانب أسواق بكين (CHN.cash: -0.3%)، وهونغ كونغ (HK.cash: -0.3%)، وطوكيو (JP225: -0.6%). في الوقت نفسه، تشهد مؤشرات الهند (Nifty 50: +0.3%)، وكوريا الجنوبية (Kospi: +0.4%)، وسنغافورة (SG20cash: +0.3%)، وأستراليا (AU200.cash: +0.7%) ارتفاعًا.
- ارتفعت أسهم الصناعات الطبية الحيوية في الصين بعد أن صرّح رئيس الوزراء لي تشيانغ بضرورة زيادة دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
- أعلنت نيوزيلندا عن أول عجز تجاري لها (-578 مليون دولار نيوزيلندي) منذ يناير. نمت الصادرات، ولكن بوتيرة أبطأ من الواردات، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري.
- صرح كريستيان هوكسبي، رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخفض أسعار الفائدة يدعمان بالفعل اقتصاد نيوزيلندا.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا في أغسطس إلى 54.9 (53.9 سابقًا). وتسارع النشاط في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. ويشهد التوظيف ارتفاعًا واضحًا مع الحاجة إلى إنجاز المزيد من المهام، بينما ينتعش نشاط التصدير على الرغم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالجمارك.
- في اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.9 (51.6 سابقًا)، مسجلاً أسرع نمو منذ فبراير. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات، في حين توقف تراجع قطاع التصنيع تقريبًا، مدعومًا بارتفاع إنتاج المصانع.
- لا تزال تقلبات سوق الفوركس محدودة في بداية الجلسة. ويتداول مؤشر الدولار (USDIDX) دون تغيير. وأضعف عملات مجموعة العشر حاليًا هي الفرنك السويسري (USDCHF) والدولار الأسترالي، وكلاهما منخفض بنسبة 0.1% مقابل الدولار. ويستقر زوج اليورو/دولار أمريكي عند 1.164.
- يواصل نفط غرب تكساس الوسيط مكاسبه بنسبة 0.3%، بينما تتداول العقود الآجلة لغازات البترول المسال (NATGAS) دون تغيير بعد تمديدها. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,340 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر الفضة.
- في سوق العملات المشفرة، لا يزال التشاؤم يهيمن. انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.3% ليصل إلى 114,100 دولارًا، وانخفض سعر إيثريوم بنسبة 0.75% ليصل إلى 4,315 دولارًا، مع انخفاضات أيضًا في تشينلينك (-3%)، وبوليغون (-1.6%)، وريبل (-1.3%).