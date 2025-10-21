حصاد الأسواق (21.10.2025)

تراجعت الأسهم اليابانية بعد فوز ساناي تاكايتشي، التي تدعو إلى سياسة مالية مرنة، في الانتخابات وتوليها منصب رئيسة وزراء اليابان. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (

) اليوم بأكثر من 0.5%. وانخفض الذهب بأكثر من 0.7% عن أعلى مستوياته القياسية، ليتداول بالقرب من 4,327 دولارًا للأونصة، بينما خسرت الفضة أكثر من 1%.