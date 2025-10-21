حصاد الأسواق (21.10.2025)

- انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف يوم الثلاثاء.
- يتعرض البيتكوين لضغوط مجددًا وسط قوة الدولار الأمريكي.
- انخفض الذهب بنحو 0.7% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.
- سجلت المؤشرات الأمريكية خسائر طفيفة بعد مكاسب الأمس، والتي عززتها الآمال بعقد اجتماع مثمر بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في سيول. ومن المقرر عقد الاجتماع الأسبوع المقبل، وقد منحت تصريحات الرئيس الأمريكي الأسواق أملاً في تهدئة التوترات بين الاقتصادين. وعلى نفس المنوال، تشهد المؤشرات الصينية اليوم ارتفاعاً أيضاً.
- قبل الجلسة الأمريكية، ستصدر شركات جنرال موتورز، وجنرال إلكتريك للطيران، وRTX Corp، وكوكا كولا، ولوكهيد مارتن نتائجها المالية. وبعد الجلسة، ستعلن نتفليكس عن أرباحها - وهو بيان من المتوقع أن يكون محور اهتمام وول ستريت. كما ستنشر تكساس إنسترومنتس تقريرها الفصلي. التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف؛ ففي الساعة 2:30 مساءً، سنحصل على بيانات التضخم من كندا.
- تراجعت الأسهم اليابانية بعد فوز ساناي تاكايتشي، التي تدعو إلى سياسة مالية مرنة، في الانتخابات وتوليها منصب رئيسة وزراء اليابان. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) اليوم بأكثر من 0.5%. وانخفض الذهب بأكثر من 0.7% عن أعلى مستوياته القياسية، ليتداول بالقرب من 4,327 دولارًا للأونصة، بينما خسرت الفضة أكثر من 1%.
- يشهد سوق العملات المشفرة حالة من الضعف اليوم، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2% ليصل إلى حوالي 107,000 دولار، مقارنةً بما يقارب 111,000 دولار الذي بلغه أمس. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا، بينما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.162. وتأمل الأسواق أن ينتهي إغلاق الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع، تماشيًا مع تصريحات البيت الأبيض.
- وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن النمو السريع للإقراض غير المصرفي في الولايات المتحدة يزيد من خطر تكبد البنوك خسائر أكبر. في غضون ذلك، يعتقد بنك أوف أمريكا أن خطر فقدان الاحتياطي الفيدرالي لسيطرته على الميزانية العمومية في أكتوبر مرتفع. وستستثمر أستراليا ملياري دولار في أنظمة عسكرية أمريكية متكاملة، كما وافقت على شراء مروحيات أباتشي بقيمة 2.68 مليار دولار.
