حصاد الأسواق (21.11.2025)

- بعد افتتاح قوي للسوق، فقدت المؤشرات الأمريكية زخمها سريعًا وأغلقت اليوم على انخفاضات ملحوظة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.55%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.2%، مما أثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا بشكل خاص. لم يدم الحماس الأولي الذي أعقب النتائج القوية للغاية لشركة إنفيديا والتوقعات المتزايدة لحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل جيميني 3 طويلًا. ارتفع سهم إنفيديا في البداية بنسبة 6%، لكنه أغلق الجلسة في النهاية بانخفاض بنحو 3%، مما يعكس التحول المفاجئ في معنويات السوق.
- أكدت أحدث البيانات الاقتصادية الكلية على النهج الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر. أضافت رواتب سبتمبر 119,000 وظيفة جديدة، أي أكثر من ضعف العدد المتوقع وهو 50,000 وظيفة، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220,000 وظيفة مقارنة بالتوقعات البالغة 230,000 وظيفة.
- تؤكد هذه القراءات القوية مرونة سوق العمل، وفي الوقت نفسه، تقلل من الضغوط الرامية إلى تيسير نقدي سريع. لهذا السبب، يدعو مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر، محذرين من أن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة قد تُعزز الضغوط التضخمية أو حتى تُعيد إشعالها.
- وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين، أي ما يُقارب 135 مليار دولار أمريكي، مُسجلةً بذلك أكبر برنامج منذ جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، أثارت هذه القرارات مخاوف في الأسواق المالية نظرًا لحجم الديون المُترتبة عليها.
- في سوق الفوركس، استقر الين الياباني حول مستوى 157.10 دولار أمريكي/ين ياباني، مُحققًا ارتفاعًا طفيفًا بعد أنباء موافقة الحكومة اليابانية على حزمة التحفيز الضخمة. وظلت العملات الرئيسية الأخرى ضمن نطاقات تداول ضيقة.
- لا يزال التضخم في اليابان أعلى من 2%، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.0%، ومؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.0% أيضًا، ومؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة 3.1%.
- في نوفمبر، سجلت اليابان قراءات مُتباينة لمؤشر مديري المشتريات. استمر انكماش قطاع الصناعات التحويلية للشهر الخامس على التوالي عند 48.8 نقطة، متحسنًا من 48.2 نقطة، بينما استقر قطاع الخدمات عند 53.1 نقطة.
- أكد محافظ بنك اليابان، أويدا، على تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف عند حوالي 3%، وأن التوقعات الاقتصادية آخذة في التحسن.
- في أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يسود اتجاه هبوطي، مع تراجع قيمة المؤشرات الرئيسية. انخفض مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2.4%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.9%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.6%، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
- حدد بنك الشعب الصيني (PBOC) السعر المرجعي لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني اليوم عند 7.0875، وهو أقل من التوقعات البالغة 7.1154.
- في سوق العملات المشفرة، يستمر التصحيح. انخفض سعر بيتكوين بنحو 3%، وتبعته العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك إيثريوم، التي انخفضت بأكثر من 3%. كما ضعفت معنويات السوق بسبب تقارير تفيد بأن حوتًا آخر أغلق جزءًا كبيرًا من مراكزه، مما زاد من ضعف السوق.
هل تواجه مايكروستراتيجي مشكلة؟ انخفضت أسهمها بنسبة 67% عن أعلى مستوياتها ✂
سهم الأسبوع – NVIDIA (21.11.2025)
عاجل: تقرير جامعة ميشيغان يشير إلى انخفاض في توقعات التضخم 📌
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات قليلاً؛ EURUSDلا يتفاعل 📌