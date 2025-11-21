حصاد الأسواق (21.11.2025)

في سوق العملات المشفرة، يستمر التصحيح. انخفض سعر بيتكوين بنحو 3%، وتبعته العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك إيثريوم، التي انخفضت بأكثر من 3%. كما ضعفت معنويات السوق بسبب تقارير تفيد بأن حوتًا آخر أغلق جزءًا كبيرًا من مراكزه، مما زاد من ضعف السوق .