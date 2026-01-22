حصاد الأسواق (22.01.2026)

واصلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ارتفاعها بعد أن أعلن دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التوصل إلى إطار عمل بشأن غرينلاند، وبشكل أوسع، قضايا القطب الشمالي ضمن حلف الناتو. كما ألغى الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية المقررة على دول أوروبية مختارة ( مؤشرا US100 و US500: حوالي +0.05 %).

ومن المرجح أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية طلب ترامب بإقالة ليزا كوك فورًا من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتصريحات عدد من القضاة الذين أشاروا إلى استقلالية البنوك المركزية وما قد يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية سلبية .

وشهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا في معظمها، في أعقاب انتعاش العقود الآجلة في وول ستريت وتحسن المعنويات بعد تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وغرينلاند. وكانت كوريا الجنوبية الأقوى أداءً، حيث سجل مؤشر كوسبي (+0.6%) رقمًا قياسيًا، مدفوعًا بأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي (سامسونج وإس كيه هاينكس: حوالي +2%). كما حققت شركة سوفت بنك اليابانية مكاسب بفضل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي (حوالي +11%). ارتفع مؤشر JP225 بنسبة 0.8% أخرى قبيل قرار بنك اليابان غدًا .

جاءت بيانات سوق العمل الأسترالية أعلى من التوقعات، ويعزى ذلك على الأرجح إلى عوامل موسمية كزيادة الطلب على العمالة خلال موسم الأعياد. ففي ديسمبر، ارتفع التوظيف بمقدار 65.2 ألف وظيفة (مقارنةً بتوقعات 28.3 ألف وظيفة)، بينما تم تعديل رقم نوفمبر نزولًا من -21.3 ألف وظيفة إلى -28.7 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة من 4.3% إلى 4.1%، مما يشير إلى تحسن سوق العمل .

انخفض العجز التجاري الياباني بنحو 52% في عام 2025 ليصل إلى 2.65 تريليون ين، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القياسي للصادرات مدفوعًا بشحنات أشباه الموصلات والإلكترونيات بشكل عام إلى دول آسيوية أخرى. في المقابل، اتسعت العجوزات التجارية مع أوروبا والصين .

في أسواق الصرف الأجنبي، تتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا المشهد، مدعومةً بتحسن الإقبال على المخاطرة وبيانات سوق العمل الأسترالية التي تعزز التوقعات بسياسة نقدية متشددة. وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.65%، متجاوزًا مستوى 0.68 النفسي. ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.25%. ولا يزال الين الياباني أضعف عملات مجموعة العشر، حيث خسر حوالي 0.3% مقابل كل من الدولار واليورو. ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.169 .

يشهد الذهب تصحيحًا طفيفًا، حيث انخفض بنسبة 0.1% فقط إلى حوالي 4830 دولارًا أمريكيًا بعد انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، بينما استعاد الفضة خسائر الأمس، مرتفعًا بنسبة 1% إلى 94 دولارًا أمريكيًا .

يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 5%، مواصلًا صعوده للجلسة الرابعة على التوالي. وينخفض ​​خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.2%، مما يشير إلى انخفاض التقلبات بعد المكاسب الأخيرة .