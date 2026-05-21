يستمر ارتفاع أسعار النفط: هل هناك ما يدعو للقلق؟

شهدت جلسة الخميس ارتفاعًا إضافيًا في أسعار النفط، مدفوعةً بمخاوف لا تقتصر على آفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بل تشمل أيضًا مدى استدامة وقف إطلاق النار. وتُثير أحدث التقارير مزيدًا من المخاوف بدلًا من تقديم إجابات شافية.

أفادت التقارير أن إيران رفضت بشكل قاطع مطالب تسليم المواد الانشطارية، وتُصرّ على موقفها المُطالب بالاعتراف بسيادتها على المضيق (وكذلك حقها في تحصيل الرسوم).

حذّر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن السوق قد تدخل "المنطقة الحمراء" في يوليو أو أغسطس إذا لم يتحسن الوضع في الشرق الأوسط. وتكمن المشكلة في تزامن ذروة موسمية في الطلب على الوقود مع محدودية الصادرات من المنطقة وانخفاض المخزونات.

تسعى منظمة أوبك+ إلى تخفيف حدة التوترات، حيث من المقرر أن ترفع هدف إنتاجها لشهر يوليو بنحو 188 ألف برميل يوميًا. في الظروف العادية، يُعدّ هذا مؤشرًا على الاستقرار، إلا أنه في ظل الوضع الراهن، يُعتبر مجرد بادرة رمزية لا تُشكّل ضغطًا حقيقيًا على الأسعار نحو الانخفاض.

لم تُسهم التقارير الواردة من روسيا في تحسين الوضع، حيث تُثير، إلى جانب التساؤلات حول نوايا النظام في ضوء النكسات على الجبهة، موجة أخرى من الهجمات على البنية التحتية. هذه المرة، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت على طول نهر الفولغا، بما في ذلك مصفاة سيزران.

لم تعد توقعات ارتفاع أسعار النفط حكرًا على عامة الناس. فقد رفع بنك يو بي إس توقعاته لسعر خام برنت في سبتمبر إلى 105 دولارات، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 97 دولارًا. ويشير البنك إلى أن المخاطر قصيرة الأجل تميل نحو الارتفاع. وفي سيناريو متطرف، قد يتجاوز سعر برنت، وفقًا ليو بي إس، 150 دولارًا للبرميل.

ومن المهم الإشارة إلى أن شركات النفط الأمريكية لا تُشير حاليًا إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، حتى مع تزايد شح الإمدادات وارتفاع علاوة الأسعار الجيوسياسية. وتتمثل أولويات الشركات في التدفق النقدي، وتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، والحفاظ على الربحية، وليس زيادة حجم الإنتاج إلى أقصى حد. وإذا ما أدت الاضطرابات اللوجستية أو الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، فقد تشهد الأرباع القادمة زيادة ملحوظة في ربحية قطاع النفط.

النفط

يُلاحظ في الرسم البياني لأسعار النفط تحولٌ نحو اتجاهات صعودية حادة متزايدة على الرغم من التراجعات المحلية. المصدر: xStation5.