حصاد الأسواق (22.09.2025)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انتعاشًا نسبيًا هذا الصباح، حيث استقرت معظم المؤشرات بعد أن واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها يوم الجمعة. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2% اليوم، وارتفع مؤشر الصين A50 بنسبة 0.66%، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.52%.

أمام المشرعين الأمريكيين مهلة حتى 30 سبتمبر/أيلول لإقرار مشروع قانون تمويل لمنع إغلاق الحكومة.

هناك أيضًا الكثير من الأحداث الجيوسياسية الجارية. فقد لجأت إستونيا إلى المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد دخول ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 مجالها الجوي يوم الجمعة، وأرسلت ألمانيا طائرات مقاتلة لتعقب طائرة روسية فوق بحر البلطيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يُعد الين من أسوأ العملات أداءً هذا الصباح، حيث يتحول ميزان المخاطر من مفاجآت متشددة نسبيًا بشأن قرار بنك اليابان الأخير إلى التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية في اليابان. تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 148.35. في الوقت نفسه، تُسجّل عملات أستراليا والدولار الأمريكي أكبر المكاسب.

ويعود الشعور الإيجابي تجاه عملات مثل الدولار الأسترالي بشكل رئيسي إلى التعليقات المتشددة للمحافظ بولوك، الذي حذّر من أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، ومن احتمال وجود طلب زائد في الاقتصاد، والذي قد يكون مدفوعًا ببيانات سوق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لبولندا عند مستوى ثابت A2/P-1 للالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على التوالي، ولكنها في الوقت نفسه غيّرت التوقعات من مستقرة إلى سلبية.

يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبية ضعفًا في توقعات المؤشرات المالية والدين العام مقارنةً بالتوقعات السابقة. كما تتوقع الوكالة ارتفاعًا كبيرًا في عجز ميزانية القطاع الحكومي العام وتأخيرًا في التعزيز المالي التدريجي. وينبع الخطر في المقام الأول من الجمود بين الحكومة والرئيس واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2027 وما بعدها. في الصين، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، تاركًا سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد عند 3.0% وسعر الفائدة لخمس سنوات عند 3.5%.