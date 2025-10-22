حصاد الأسواق (22.10.2025)

انخفضت أسهم

بنحو 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد نتائج أضعف من المتوقع للربع الثالث من عام 2025. بلغت الإيرادات 11.51 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بلومبرج البالغة 11.52 مليار دولار أمريكي (توقعات الشركة: 11.53 مليار دولار أمريكي)، وبلغت ربحية السهم 5.87 دولار أمريكي، مقابل توقعات بـ 6.94 دولار أمريكي. انخفض هامش التشغيل إلى 28% بسبب ضريبة لمرة واحدة في البرازيل. على الجانب الإيجابي، تجاوز أداء

التوقعات للربع الرابع، متوقعًا إيرادات بقيمة 11.96 مليار دولار أمريكي وهامش ربح بنسبة 29% في عام 2025. ووُصف تفاعل المستخدمين بأنه "جيد"، ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي مدفوعًا بشكل كبير بأعمالها الإعلانية.