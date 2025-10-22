حصاد الأسواق (22.10.2025)

- انخفض سهم نتفليكس بنحو 6% في بداية التداول بعد نتائج مخيبة للآمال.
- أوقف الذهب والفضة جني الأرباح القياسي.
- تراجع الدولار الأمريكي مع تجدد شهية المخاطرة.
- شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعًا طفيفًا بعد جلسة قياسية لمؤشر داو جونز الصناعي، وقبل إعلان نتائج شركتي SAP وNetflix (مؤشر US100: +0.15%، مؤشر EU50: +0.05%، مؤشر DE40 مستقر).
- انخفضت أسهم Netflix بنحو 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد نتائج أضعف من المتوقع للربع الثالث من عام 2025. بلغت الإيرادات 11.51 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بلومبرج البالغة 11.52 مليار دولار أمريكي (توقعات الشركة: 11.53 مليار دولار أمريكي)، وبلغت ربحية السهم 5.87 دولار أمريكي، مقابل توقعات بـ 6.94 دولار أمريكي. انخفض هامش التشغيل إلى 28% بسبب ضريبة لمرة واحدة في البرازيل. على الجانب الإيجابي، تجاوز أداء Netflix التوقعات للربع الرابع، متوقعًا إيرادات بقيمة 11.96 مليار دولار أمريكي وهامش ربح بنسبة 29% في عام 2025. ووُصف تفاعل المستخدمين بأنه "جيد"، ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي مدفوعًا بشكل كبير بأعمالها الإعلانية.
- حذّر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من أن بنوك منطقة اليورو لا تزال معرضة لمخاطر التشديد المحتمل لتمويل الدولار الأمريكي، والذي يُمثل ما يصل إلى 28% من التزاماتها. ورغم ازدياد احتياطيات السيولة، فإن أي نقص مفاجئ في الدولار قد يُعيق الإقراض، مما دفع لين إلى الدعوة إلى تشديد الرقابة على مخاطر الدولار الأمريكي.
- تتباين المعنويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط عمليات جني أرباح في قطاع التكنولوجيا. وانخفضت عملتا CHN.cash وHK.cash بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر JP225 قليلاً (+0.8%).
- انتعشت صادرات اليابان بنسبة 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر (توقعات بلومبرج: 4.6%، التوقعات السابقة: -0.1%). يُعزى ضعف هذه النتيجة بشكل رئيسي إلى انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.3% بعد فرض رسوم جمركية جديدة، قابله نمو قوي في آسيا (+9.2%)، والصين (+5.8%)، والاتحاد الأوروبي (+5.0%)، مدعومًا بالطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات. وارتفعت الواردات بنسبة 3.3%، مدفوعةً بالآلات والمعدات الكهربائية، مما يشير إلى استدامة الاستثمار الرأسمالي. وعلى الرغم من العجز التجاري، تدعم البيانات التعافي الاقتصادي المستمر في اليابان وترفع التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي.
- أفادت التقارير أن الهند والولايات المتحدة على وشك إبرام اتفاقية تجارية من شأنها خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% إلى حوالي 15-16%. وكجزء من هذه الاتفاقية، ستُخفّض الهند تدريجيًا وارداتها من النفط الروسي وتسمح باستيراد الذرة المعدلة وراثيًا. ومن المتوقع توقيع الاتفاقية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ومن المرجح أن تُعزز سوق الأسهم الهندية.
- في سوق العملات الأجنبية، يشهد الدولار الأمريكي تصحيحًا واسع النطاق مع نزوح التدفقات من الملاذات الآمنة الأخرى (الين والفرنك) نحو العملات الأكثر مخاطرة. كانت عملات مجموعة العشرة الأقوى أداءً هي عملات أستراليا ونيوزيلندا (AUDUSD: +0.25%، NZDUSD: +0.3%). وارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1615 بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض.
- ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الرئيسية رغم عمليات البيع المبكرة، مما يعكس عمليات جني أرباح ومخاوف بشأن التقييم. وارتفع الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,136 دولارًا للأونصة، وارتفعت الفضة بنسبة 0.5% لتصل إلى 48.98 دولارًا للأونصة. وقد تُلقي نتائج وول ستريت القوية بظلالها على الطلب على الملاذات الآمنة.
- ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% و1.1% على التوالي، بينما واصل NATGAS مكاسبه بنسبة 1% أخرى بعد تجديد عقوده.
مخطط اليوم : الذهب (24.10.2025)
