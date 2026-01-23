حصاد الأسواق (23.01.2026)

- أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع ملحوظ عقب سلسلة من الأخبار الإيجابية. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.5%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.9%، ومؤشر داو جونز بأكثر من 0.6%.
- وكانت البيانات الاقتصادية الكلية المحرك الرئيسي للتفاؤل: فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أقل من التوقعات السابقة. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.8%، وهو ما يزال يُعتبر مرتفعًا بعض الشيء.
- وكما كان متوقعًا، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.75%، مع رفع توقعات التضخم الأساسي، مسلطًا الضوء على تزايد مخاطر التضخم.
- وعلى الرغم من تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان، حيث بلغ 2.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنةً بـ 3% في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات قد بلغ أعلى مستوى له في 17 شهرًا، مما يشير إلى عودة الصناعة اليابانية إلى مسار النمو.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.9929، متجاوزًا السعر المتوقع البالغ 6.9481.
- أنهت أسواق الأسهم الآسيوية الأسبوع على ارتفاع: فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.29%، ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.33%، ومؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.27%، ومؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.06%. وبرز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بارتفاعه بنسبة 0.6%.
- وفي سوق العملات، يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أعلى مستويات التقلب، حيث يرتفع في أعقاب قرارات البنوك المركزية وبيانات الاقتصاد الكلي.
- وتشهد أسواق النفط أيضًا تقلبات حادة. فقد تأثرت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال "أسطول" باتجاه إيران، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات من هذا المنتج النفطي الرئيسي.
- في سوق المعادن النفيسة، يستفيد الذهب والفضة من التوترات الجيوسياسية. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3%، ليحوم حول 4950 دولارًا للأونصة، بينما تجاوز سعر الفضة 99 دولارًا للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 3%.
- أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنحو 0.3%، بينما بقي سعر الإيثيريوم ثابتًا إلى حد كبير.
ملخص اليوم: جنون المعادن الثمينة 🚨الفضة تتجاوز 101 دولار وترتفع بنسبة 5%❗
انخفاض الكاكاو بنسبة 7% 📉
نظرة عامة على السوق: مؤشر مديري المشتريات يُؤثر على الأسواق الأوروبية 🚨
ارتفع سعر الفضة بنسبة 40% في يناير، متجهاً نحو 100 دولار للأونصة📈