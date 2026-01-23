حصاد الأسواق (23.01.2026)

وكانت البيانات الاقتصادية الكلية المحرك الرئيسي للتفاؤل: فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أقل من التوقعات السابقة. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.8%، وهو ما يزال يُعتبر مرتفعًا بعض الشيء.

وكما كان متوقعًا، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.75%، مع رفع توقعات التضخم الأساسي، مسلطًا الضوء على تزايد مخاطر التضخم.

