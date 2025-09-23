اقرأ أكثر

حصاد الأسواق (23.09.2025)

٩:٤١ ص ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
  • أغلقت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم على تباين - حيث أغلقت طوكيو (عطلة)، وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.9%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، ومؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1%.
  • تشهد العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا بعد جلسة يوم الاثنين الإيجابية.
  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1% قبل الافتتاح، بعد انخفاضها بنسبة 0.3% عند الإغلاق أمس.
  • سادت حالة من النشوة خلال جلسة وول ستريت أمس بعد الإعلان عن شراكة بين OpenAI وNVIDIA - حيث ستخصص NVIDIA ما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI.
  • رفعت شركة بايبر ساندلر سعرها المستهدف لسهم تيسلا إلى 500 دولار أمريكي، مؤكدةً بذلك على تميز الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
  • التقارير الرئيسية المقرر صدورها اليوم: ميكرون، وكينغ فيشر (الأرباح)؛ ستركز الجلسة على مؤشرات مديري المشتريات الأولية (EZ/UK/USA)، وقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي السويدي وبنك NBH؛ وخطابات هامة لمسؤولين من بنك إنجلترا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي (باول)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك كندا، والرئيس ترامب في الأمم المتحدة (09:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:50 بتوقيت جرينتش).
  • استقر الدولار الأمريكي بعد تصحيح، ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.1800، بينما يتراجع زوج الدولار/الين الياباني عن متوسطه المتحرك لمئتي يوم (147.8)؛ وتتحرك العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة. ويحقق الفرنك السويسري واليورو حاليًا أفضل أداء. وهناك انخفاضات ملحوظة في عملات أستراليا ونيوزيلندا.
  • حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.1057؛ ووفقًا لكومرتس بنك، من الممكن نظريًا أن يضعف الدولار إذا فاز ترامب في قضية المحكمة العليا المتعلقة بليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
  • واصل الذهب مكاسبه في بداية جلسة اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.18%. في الوقت نفسه، انخفض الغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 0.82%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنسبة 0.53%.
  • يتباين أداء سوق العملات المشفرة. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.15%، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 0.14%.
share
back

أخبار الأسواق

25.09.2025
١٠:٠٩ م

ملخص يومي: تراجعت معنويات وول ستريت📉 وانخفض البيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار

في أوروبا، تراجعت المؤشرات الرئيسية. انخفض مؤشر داكس بأكثر من 0.5%، بينما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.4%. وارتفعت أسهم شركة إتش آند إم السويدية...

 ٩:٠١ م

هل ستتفوق الفضة على الذهب في 2025؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا...

 ٨:٣٤ م

انخفاض سعر الكاكاو بنحو 2% عن مستوى 7000 دولار وسط هطول أمطار غزيرة في أفريقيا 📉

انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 40% منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 13000 دولار أمريكي للطن في عام 2024، حيث يتم تداولها الآن دون النطاق الرئيسي والنفسي والفني...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات