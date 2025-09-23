حصاد الأسواق (23.09.2025)

أغلقت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم على تباين - حيث أغلقت طوكيو (عطلة)، وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.9%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، ومؤشر ستاندرد آند بورز/ ASX 200 الأسترالي بنسبة 1%.

تشهد العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا بعد جلسة يوم الاثنين الإيجابية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1% قبل الافتتاح، بعد انخفاضها بنسبة 0.3% عند الإغلاق أمس.

سادت حالة من النشوة خلال جلسة وول ستريت أمس بعد الإعلان عن شراكة بين OpenAI و NVIDIA - حيث ستخصص NVIDIA ما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI .

رفعت شركة بايبر ساندلر سعرها المستهدف لسهم تيسلا إلى 500 دولار أمريكي، مؤكدةً بذلك على تميز الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

التقارير الرئيسية المقرر صدورها اليوم: ميكرون، وكينغ فيشر (الأرباح)؛ ستركز الجلسة على مؤشرات مديري المشتريات الأولية ( EZ/UK/USA )، وقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي السويدي وبنك NBH ؛ وخطابات هامة لمسؤولين من بنك إنجلترا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي (باول)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك كندا، والرئيس ترامب في الأمم المتحدة (09:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:50 بتوقيت جرينتش).

استقر الدولار الأمريكي بعد تصحيح، ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.1800، بينما يتراجع زوج الدولار/الين الياباني عن متوسطه المتحرك لمئتي يوم (147.8)؛ وتتحرك العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة. ويحقق الفرنك السويسري واليورو حاليًا أفضل أداء. وهناك انخفاضات ملحوظة في عملات أستراليا ونيوزيلندا.

حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.1057؛ ووفقًا لكومرتس بنك، من الممكن نظريًا أن يضعف الدولار إذا فاز ترامب في قضية المحكمة العليا المتعلقة بليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واصل الذهب مكاسبه في بداية جلسة اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.18%. في الوقت نفسه، انخفض الغاز الطبيعي ( NATGAS ) بنسبة 0.82%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ( OIL.WTI ) بنسبة 0.53%.