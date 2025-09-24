حصاد الأسواق (24.09.2025)

اختتمت وول ستريت جلسة يوم الثلاثاء بأولى عمليات جني أرباح ملحوظة هذا الشهر. وسجّل مؤشر ناسداك أكبر تصحيح (-0.95%)، تلاه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.55%)، ومؤشر راسل 2000 (-0.25%)، ومؤشر داو جونز الصناعي (-0.2%). وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليًا على ارتفاع طفيف (مؤشر EU50: +0.03% ، ومؤشر US30: +0.1% ).

كان خطاب جيروم باول هو المحفز لعمليات البيع المكثفة في الولايات المتحدة. ووفقًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يوجد مسار سياسي خالٍ من المخاطر في المستقبل - فالتضخم لا يزال مرتفعًا، وديناميكيات سوق العمل قد تباطأت. لذلك، تظل أسعار الفائدة مقيدة إلى حد ما لمنع المزيد من تسارع ديناميكيات الأسعار، وسيتم تعديل أي تخفيضات إضافية بحذر بناءً على البيانات الواردة. وأضاف باول أن سوق الأسهم "مُقدّرة للغاية"، مما أدى، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى حفز عمليات جني الأرباح.

تُعيد إدارة ترامب التفاوض على قرض بقيمة 2.26 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لشركة "ليثيوم أمريكاز" لمشروع "ثاكر باس" مقابل حصة 10%. ومن المتوقع أن يُنتج المنجم الواقع في نيفادا، والذي يُعدّ أساسيًا لسلسلة توريد الليثيوم وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، 40 ألف طن من المواد الخام سنويًا بحلول عام 2028. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 80%.

وعلق ترامب قائلاً إن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قادرة على العودة إلى حدودها الأصلية، وتعهد بتسليم المزيد من الأسلحة إلى الناتو.

يشير الشعور السائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حذر المستثمرين بعد موجة البيع المكثف التي شهدتها وول ستريت أمس. تشهد المؤشرات في الصين ارتفاعًا ( CHN.cash: +1.1% ؛ HK.cash: +1% )، وانخفض AU200.cash بنسبة 0.65%، ومدد مؤشر Nifty 50 الهندي تصحيحه (-0.35%)، وانخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني قليلاً عن المستوى ( JP225: -0.05% ).

بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا 3% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024. وتمثلت العوامل الرئيسية في: الإسكان (+4.5%)، والأغذية والمشروبات غير الكحولية (+3%)، والكحول والتبغ (+6%). ويدعم استمرار ضغط الأسعار موقفًا أكثر حذرًا من بنك الاحتياطي الأسترالي، وبالتالي تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.

أظهر التقرير الأولي لمؤشر مديري المشتريات في اليابان لشهر سبتمبر أضعف زيادة في النشاط الاقتصادي في 4 أشهر (مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.1، مقابل 52 سابقًا، وهو المتوقع). انخفض مؤشر قطاع التصنيع بشكل حاد أكثر من المتوقع (48.4، متوقع 49.5، سابقًا 49.7)، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، متأثرًا بانخفاض حاد في الطلبات والصادرات. وساهم تطور الخدمات جزئيًا في تحقيق التوازن في القراءة بفضل قوة الطلب المحلي. وكان نمو التوظيف هو الأضعف في عامين.

يُعد الدولار الأسترالي حاليًا أقوى عملة في مجموعة العشر، مدعومًا بتوقعات متشددة بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي ( AUDUSD: +0.35% )، بينما يشهد الدولار النيوزيلندي أيضًا ارتفاعًا ( NZDUSD: +0.1% ). ويتعافى الدولار الأمريكي بعد يومين من الانخفاض ( USDIDX: +0.15% )، محققًا أكبر مكاسب له مقابل العملات الاسكندنافية ( USDNOK: +0.3% ، USDSEK: +0.2% ). من ناحية أخرى، يسجل الين الياباني خسائر مقابل جميع عملات مجموعة العشر ( USDJPY: +0.15% ، EURJPY: +0.1% ). انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1803، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

في المعادن النفيسة، يستمر التفاؤل: ارتفع الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,770 دولارًا أمريكيًا للأونصة، والفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 44,195 دولارًا أمريكيًا للأونصة، كما ارتفعت عقود البلاتين (+1%) والبلاديوم (+0.15%).