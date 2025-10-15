التقويم الاقتصادي: التضخم في أوروبا، خطابات الفيدرالي، والمزيد من أرباح البنوك (15.10.2025)

باستثناء بعض بيانات التضخم، لا يزال موسم الأرباح الذي بدأ هذا الأسبوع يُخيم على التقويم الاقتصادي اليوم.

إلى جانب مؤشر أسعار المستهلك/مؤشر أسعار المستهلك المنسق في فرنسا وإسبانيا، من المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم في بولندا، والتي من المتوقع أن تبقى أقل من 3%، بما يتماشى مع هدف البنك الوطني البولندي (2.5% ± 1%). قد تتأثر أسعار صرف اليورو أيضًا ببيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، على الرغم من صدور أرقام الاقتصادات الرئيسية (بما في ذلك ألمانيا) الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، سيركز المستثمرون على بيانات مبيعات الجملة والصناعة الكندية، بالإضافة إلى خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، وخاصةً والر، الذي يُعتبر خليفةً محتملاً لجيروم باول.

ستُصدر تقارير الأرباح من مورغان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وبي إن سي فاينانشال، ومختبرات أبوت، وغيرها.

التقويم الاقتصادي لليوم

05:30 بتوقيت جرينتش، اليابان - الإنتاج الصناعي (أغسطس):

الإنتاج الصناعي: انخفاض فعلي بنسبة 1.5% على أساس شهري؛ التوقعات -١٫٢٪ شهريًا؛ التوقعات -١٫٢٪ سابقًا

استغلال الطاقة الإنتاجية: الفعلي -٢٫٣٪ شهريًا؛ التوقعات -١٫١٪ سابقًا

٠٧:٤٥ بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم (سبتمبر):

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (على أساس سنوي): الفعلي ١٫١٪؛ التوقعات ١٫١٪؛ السابق ٠٫٨٪

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (على أساس شهري): الفعلي -١٫١٪؛ التوقعات -١٫١٪؛ السابق -١٫١٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): الفعلي -١٫٠٪؛ التوقعات -١٫٠٪؛ السابق ٠٫٤٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي): الفعلي ١٫٢٪؛ التوقعات ١٫٢٪؛ السابق ٠٫٩٪

٠٨:٠٠ بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم (سبتمبر):

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (على أساس سنوي): الفعلي ٣٫٠٪؛ التوقعات ٣٫٠٪؛ السابق ٢٫٧٪

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس سنوي): الفعلي ٢٫٤٪؛ التوقعات ٢.٣٪؛ السابقة ٢.٤٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي): الفعلي ٣.٠٪؛ التوقعات ٢.٩٪؛ السابقة ٢.٧٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): الفعلي -٠.٣٪؛ التوقعات -٠.٤٪؛ السابقة ٠.٠٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): الفعلي ٠.٢٪؛ التوقعات ٠.١٪؛ السابقة ٠.٠٪

٠٨:٤٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة، ممثل البنك المركزي الأوروبي دي غيندوس

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة، عضو لجنة السياسة النقدية رامسدن

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة، نائب رئيس البنك المركزي الألماني بوخ

٠٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، بولندا - بيانات التضخم (سبتمبر):

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي): المتوقع ٢.٩٪؛ السابقة ٢.٩٪

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): المتوقع ٠.٠٪؛ السابق ٠.٠٪

١٠:٠٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي (أغسطس):

الإنتاج الصناعي (شهريًا): توقعات -١.٦٪؛ السابق ٠.٣٪

الإنتاج الصناعي (سنويًا): السابق ١.٨٪

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش، الصين - المعروض النقدي (M2) (سبتمبر)

١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش، الصين - القروض الجديدة (سبتمبر): توقعات ١,٤٦٠.٠ مليار؛ السابق ٥٩٠.٠ مليار

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الجملة (أغسطس): توقعات -١.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ١.٢٪ على أساس شهري

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات الصناعة (أغسطس): توقعات -١.٥٪ على أساس شهري؛ السابق ٢.٥٪ على أساس شهري

١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي (أكتوبر):

مؤشر نيويورك للتصنيع: توقعات -١.٨٠؛ السابق -٨.٧٠

١٧:١٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - خطاب، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، رافائيل بوستيك

١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - خطاب، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والر

١٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - خطاب، ممثل البنك المركزي الأوروبي، دي غيندوس

١٩:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الكتاب البيج

٢١:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة:

مخزون النفط الخام الأسبوعي من معهد البترول الأمريكي: السابق ٢.٧٨٠ مليون برميل

٢٢:٥٠ بتوقيت جرينتش، أستراليا - خطاب، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، كينت