مخطط اليوم: US100 (15.10.2025)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.9% بعد عمليات البيع التي شهدتها أمس، مدفوعة إلى حد كبير بتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وسرعان ما تحول تركيز السوق بعيدًا عن المخاوف التجارية وعاد إلى المكاسب في أعقاب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي رسخ التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما يدعم التفاؤل أيضًا أرباح الشركات الرئيسية والتطورات الجديدة في قطاع التكنولوجيا.

تجاوز عقد US100 اليوم المتوسطين المتحركين الأساسيين لفترة 100 و30 فترة على الرسم البياني H4 (EMA100 - بنفسجي داكن، EMA30 - بنفسجي فاتح)، معوضًا جميع خسائره من جلسة الأمس. المصدر: xStation5

ما الذي يحرك US100 اليوم؟