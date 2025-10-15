مخطط اليوم: US100 (15.10.2025)

- ارتفع مؤشر US100 بنحو 0.9% بعد موجة بيع مكثفة يوم أمس.
- وقد ساهم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس في هذا الانتعاش، والذي فسرته الأسواق على أنه متساهل.
- وتقدم نتائج ASML وخطة OpenAI الاستثمارية دعمًا إضافيًا لقطاع التكنولوجيا.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.9% بعد عمليات البيع التي شهدتها أمس، مدفوعة إلى حد كبير بتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وسرعان ما تحول تركيز السوق بعيدًا عن المخاوف التجارية وعاد إلى المكاسب في أعقاب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي رسخ التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما يدعم التفاؤل أيضًا أرباح الشركات الرئيسية والتطورات الجديدة في قطاع التكنولوجيا.
تجاوز عقد US100 اليوم المتوسطين المتحركين الأساسيين لفترة 100 و30 فترة على الرسم البياني H4 (EMA100 - بنفسجي داكن، EMA30 - بنفسجي فاتح)، معوضًا جميع خسائره من جلسة الأمس. المصدر: xStation5
ما الذي يحرك US100 اليوم؟
- خلال خطاب الأمس، ناقش جيروم باول بشكل مكثف تزايد خطر ضعف سوق العمل، والذي فسره المستثمرون على أنه إشارة حذرة تشير إلى خفض محتمل آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد احتسب سوق المبادلات بالفعل خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة شبه مؤكدة، لكن التأكيد غير الرسمي من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهم في ترسيخ التوقعات وبث التفاؤل في سوق الأسهم. وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التسرع في اتخاذ إجراءات في المراحل الأخيرة من مكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب على العمالة وتحديات التوظيف الناجمة عن سياسات الهجرة تُمثل خطرًا كبيرًا على النمو، مما يشير إلى ضرورة تخفيف قيود السياسة النقدية تدريجيًا.
- تؤكد نتائج ASML الطلب القوي على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يدعم أسهم التكنولوجيا، وخاصةً أشباه الموصلات، على الرغم من التكهنات المستمرة بأزمة الذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة عن طلبات بقيمة 5.4 مليار يورو (التوقعات: 4.9 مليار يورو)، مما يُبرز نمو قاعدة العملاء الذين يعتمدون تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت حصة المبيعات في الصين بشكل ملحوظ (من 27% إلى 42%)، مما يُبرز دور الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي تُشكلها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تُحد من تجارة التكنولوجيا أو الوصول إلى المواد الأساسية.
- كشفت OpenAI عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة تزيد عن تريليون دولار، تهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها. تشمل الاستراتيجية مصادر دخل جديدة، وأدوات للشركات والتجارة الإلكترونية، ووكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، وتقنيات توليد الفيديو، مدعومة بشراكات مع AMD وNVIDIA وBroadcom وOracle، بما في ذلك اتفاقيات لـ 10 جيجاوات من قوة الحوسبة و300 مليار دولار في مراكز البيانات، بالإضافة إلى مشروع Stargate العالمي. وتتوقع شركة OpenAI أن تصل إيراداتها إلى 13 مليار دولار وتتوقع نموًا في عدد المشتركين في ChatGPT.
