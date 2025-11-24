حصاد الأسواق (24.11.2025)

يفترض باركليز أن باول من المرجح أن يميل إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. حاليًا، يميل ستة من صانعي السياسات إلى التوقف مؤقتًا، بينما يميل خمسة آخرون إلى خفض سعر الفائدة، باستثناء باول. من المتوقع أن يقود باول اللجنة نحو تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر. نادرًا ما يعارض المحافظون رئيس اللجنة، مما يمنحه نفوذًا حاسمًا .