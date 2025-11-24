حصاد الأسواق (24.11.2025)

- تتداول أزواج العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة اليوم. ولا يزال السوق الياباني مغلقًا بسبب عطلة رسمية.
- تشير تقارير نهاية الأسبوع إلى أن واشنطن تشجع كييف على قبول تنازلات لروسيا كجزء من مقترح سلام مُعدّل. ولا تزال القضايا الإقليمية والأمنية عالقة.
- انخفض سعر خام برنت/غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف في بداية الأسبوع الجديد وسط تكهنات بأن اتفاقًا روسيًا-أوكرانيًا قد يُخفف العقوبات. وقد تم الآن محو الانخفاضات تمامًا.
- تراجعت أسهم أشباه الموصلات الصينية بسبب شائعات بأن ترامب قد يسمح ببيع رقائق إنفيديا H200 إلى الصين.
- يتوقع السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% في اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء. ووفقًا لخبراء اقتصاديين، قد يكون هذا الخفض الأخير في الدورة.
- يتوقع باركليز ارتفاع قيمة الدولار في عام 2026، مدعومًا بدورة ضخمة من الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية والنمو، وارتفاع الطلب العالمي على التكنولوجيا الأمريكية، وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية. يتوقع البنك أيضًا بيئة أكثر استقرارًا للأصول الخطرة حتى عام ٢٠٢٦.
- يفترض باركليز أن باول من المرجح أن يميل إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. حاليًا، يميل ستة من صانعي السياسات إلى التوقف مؤقتًا، بينما يميل خمسة آخرون إلى خفض سعر الفائدة، باستثناء باول. من المتوقع أن يقود باول اللجنة نحو تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر. نادرًا ما يعارض المحافظون رئيس اللجنة، مما يمنحه نفوذًا حاسمًا.
ارتفاع GBPUSD وسط نشر مكتب مسؤولية الميزانية للتوقعات المالية للمملكة المتحدة 📈
التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة والسلع المعمرة 🔎
حصاد الأسواق (26.11.2025)
ملخص يومي: ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تراجع الدولار قبل عطلة عيد الشكر 🗽