حصاد الأسواق (25.02.2026)

بدأت شهية المخاطرة بالعودة: امتد انتعاش أسهم التكنولوجيا، الذي رفع مؤشرات وول ستريت، إلى آسيا، مع تراجع المخاوف بشأن التأثير "المُزعزع" للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والشركات بعد أسابيع من الاضطرابات. كما أعلنت إيران استعدادها لتقديم أي تنازلات ضرورية للولايات المتحدة لتحقيق السلام، مما ساهم في تهدئة الأسواق التي كانت قلقة بشأن الحرب واحتمال حدوث صدمة نفطية.

آسيا تسجل مستويات قياسية جديدة: ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا بنسبة 1.5% مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، بينما سجلت كوريا الجنوبية وتايوان - اللتان تُعتبران مؤشرين لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي - مستويات قياسية جديدة أيضاً.

قطاع التكنولوجيا يتصدر المشهد مع وجود محفز رئيسي قادم: عزز الأداء القوي لأسهم شركات البرمجيات التي تراجعت سابقاً المعنويات في الولايات المتحدة، بينما تنتظر الأسواق أرباح شركة Nvidia اليوم - وهو اختبار حاسم لخطاب الذكاء الاصطناعي. كما كان من المتوقع أن تشهد أوروبا افتتاحاً قوياً؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، بما في ذلك مؤشر US100 ، بشكل طفيف اليوم.

ضعف الدولار، قوة العملات الآسيوية: انخفض الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 0.2%، مما دعم اليوان ورفع العملات الآسيوية عمومًا إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرًا.

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية جزئيًا: فقدت العقود على مؤشرات الأسهم الأمريكية معظم مكاسبها السابقة بعد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب، مما يشير إلى مزيد من الحذر في المخاطرة بعد اندفاع جلسة التداول النقدي.

استقرار أسعار الفائدة: استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.04% (بزيادة نقطة أساس واحدة تقريبًا)، مما يشير إلى عدم وجود توجه واضح نحو الملاذات الآمنة.

تقلبات الين على خلفية إشارات بنك اليابان: أعقبت تقلبات الين ترشيح اثنين من الأكاديميين "المؤيدين للتضخم" لمجلس السياسة النقدية في بنك اليابان، مما أثار تكهنات بأن الحكومة قد تفضل نهجًا حذرًا تجاه رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

استقرار المعادن النفيسة: ارتفع سعر الذهب والفضة، مما عزز قوتهما النسبية هذا العام جنبًا إلى جنب مع الأسهم.

استقرار سوق العملات الرقمية: يتراجع سعر البيتكوين قليلاً عن مكاسبه السابقة، لكنه يحافظ على استقراره عند مستوى 65,000 دولار تقريباً.

انتعاش باي بال وسط تكهنات بالاستحواذ: تشير مصادر إلى أن شركة سترايب، عملاق المدفوعات، تدرس الاستحواذ على جميع أقسام باي بال، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 7% تقريباً.