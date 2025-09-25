حصاد الأسواق (25.09.2025)

سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ مكاسب طفيفة تراوحت بين 0.15% و0.70%. وارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.50% و0.70%، وارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.45%، وارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.17%، وارتفع مؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.15%.

أيدت ماري دالي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي، المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنها رفضت تحديد جدول زمني، مؤكدةً على أن المسار يعتمد على البيانات. وأشارت إلى تباطؤ النمو والتوظيف، مع تركيز التضخم بشكل رئيسي في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. ووُصف تخفيض الأسبوع الماضي بأنه "إجراء وقائي"، مع انخفاض مخاطر الركود.

تلقينا اليوم تفاصيل من محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يوليو. واتفق الأعضاء على أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع إذا سار النشاط والأسعار على نفس النهج المتوقع.

حث بعض صانعي السياسات على رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب والتحول نحو أصول أكثر "حيادية". الشركات أكثر قدرة على تحمل التكاليف، لكن تضخم الخدمات الناتج عن الأجور لا يزال ضعيفًا؛ واعتُبرت آثار الرسوم الجمركية على اليابان محدودة.

صرح ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، رهنًا بوضوح آثار الرسوم الجمركية. ويتوقع تشديدًا يصل إلى 100 نقطة أساس على مدى عامين ونصف، مع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 1.5% بحلول عام 2028.

تباطأ مؤشر أسعار المنتجين لقطاع الخدمات الصادر عن بنك اليابان لشهر أغسطس/آب إلى 2.7% على أساس سنوي (مقابل 2.9% متوقعة/سابقة).

سنستمع اليوم أيضًا إلى ما يصل إلى سبعة مسؤولين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم ويليامز، وجولسبي، وبومان، وبار، ولوغان، ودالي، وشميد. وسيحلل السوق تعليقاتهم بحثًا عن مؤشرات لاجتماعي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول المقبلين.