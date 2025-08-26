حصاد الأسواق (26.08.2025)

انخفضت معظم الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد جلسة الأمس الأضعف في الأسواق العالمية، على الرغم من رد الفعل الإيجابي يوم الجمعة على تعليقات باول.

تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح منخفض. انخفض عقد يورو ستوكس 50 الآجل ( EU50 ) حاليًا بنسبة 0.4٪ تقريبًا.

لا يزال سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي أعلى من 1.16؛ ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حوالي 148. يُعد اليورو حاليًا أفضل العملات أداءً، بينما يشهد الدولار النيوزيلندي انخفاضات متزايدة.

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تفرض ضرائب رقمية أو لوائح تعتبر تمييزية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية. إذا لم يتم سحب هذه الإجراءات، فستفرض الولايات المتحدة قيودًا على تصدير التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى رسوم جمركية على الصادرات من هذه الدول إلى الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس ترامب علنًا عن إقالة ليزا كوك فورًا من منصبها كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رفضت ليزا كوك هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب لإقالتها وأنها لا تنوي الاستقالة. لا يملك الرئيس سلطة رسمية لإقالتها. وتعتزم كوك مواصلة أداء مهامها في الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي يرى في محاضره مخاطر كبيرة ناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، على الرغم من تجنب أسوأ السيناريوهات حتى الآن.

قدّر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام المقبل - وهناك حججٌ تُؤيد تيسيرًا تدريجيًا وبوتيرة أسرع.

لا يزال وضع سوق العمل متوترًا بشكل معتدل، والتضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف، والطلب المحلي آخذ في النمو. تُوصف السياسة النقدية الحالية بأنها مُقيّدة بشكل معتدل؛ وهناك نقاش حول ما إذا كانت دورة التخفيضات التدريجية أو السريعة ستكون أفضل - ويعتمد القرار على البيانات الواردة من الاقتصادات العالمية.

درس بنك الاحتياطي الأسترالي تسريع وتيرة تخفيض محفظة سنداته، لكن هذا اعتُبر غير ضروري في الوقت الحالي.

في بداية اليوم، نشهد انخفاضات واسعة النطاق في سوق سلع الطاقة (الغاز الطبيعي والنفط الخام)، بينما ترتفع أسعار المعادن الثمينة على خلفية استمرار حالة عدم اليقين في السوق.