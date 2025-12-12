🔝 قفزت الفضة بنسبة 10% أسبوعيًا

يواصل سعر الفضة زخمه الصعودي القوي في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وهي ظاهرة لا يمكن عزوها إلى عامل واحد. يشهد الطلب المضاربي حاليًا ارتفاعًا حادًا، وإن كان جليًا بشكل أساسي في سوق خيارات صناديق المؤشرات المتداولة. وتشير بلومبيرغ إلى أن المستثمرين الذين يحتفظون بمراكز بيع في الخيارات سيضطرون إلى توليد طلب مضاربي إضافي على الفضة للحد من خسائرهم.

تشمل العوامل الرئيسية الدافعة لارتفاع سعر الفضة هذا العام استمرار العجز الحاد للعام الثاني على التوالي نتيجة الطلب القوي من قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتحفيز الذي توفره صناديق المؤشرات المتداولة، والمشاكل المستمرة في قطاع تعدين الفضة، نظرًا لكونها غالبًا منتجًا ثانويًا لاستخراج النحاس أو الذهب أو الزنك. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العوامل النقدية والمخاوف المتعلقة بتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الطلب على المعادن النفيسة.

بلغت الزيادة في سعر الفضة هذا العام 120%، وساهم هذا الأسبوع وحده بأكثر من 10%. وتتزايد التكهنات حاليًا بأن الطلب على الفضة هو في الأساس مضاربة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

يشهد معدل سعر الذهب إلى الفضة انخفاضًا ديناميكيًا مماثلًا لما شهده عام 2020. ويبلغ هذا المعدل أدنى مستوى له منذ عام 2021. وإذا انخفض إلى المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 53، فسيدل ذلك على تجاوز مستوى 80 دولارًا للأونصة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

سجلت الفضة مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مقتربةً من مستوى المقاومة الفنية المحتملة. ومع ذلك، قد يشكل مستوى 60 دولارًا للأونصة حاليًا دعمًا قويًا للسعر. المصدر: xStation5