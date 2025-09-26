اقرأ أكثر

حصاد الأسواق (26/09/2025)

١٠:٥٦ ص ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
  • الأسواق العالمية شهدت تراجعًا طفيفًا وسط حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة وعدم اليقين حول سياسات البنوك المركزية.
  • في الولايات المتحدة، واصلت الأسواق تصحيحها القصير. المؤشرات الثلاثة S&P 500، ناسداك، داو جونز أغلقت على انخفاض طفيف.
  • في أوروبا، جاءت التداولات متباينة، حيث تبادل المستثمرون بين القطاعات الدفاعية والدورية في ظل بيانات اقتصادية ومخاوف سياسية.
  • في آسيا، تراجعت الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة، مما أثر خصوصًا على شركات الأدوية والصادرات.
  • النحاس قفز بنسبة تقارب 4٪ بعد أن أعلنت شركة "فريبورت-ماكموران" الأميركية عن عجزها في تلبية عقود التسليم، إثر حادث في أحد مناجمها بإندونيسيا، مما أثار مخاوف بشأن العرض.
  • النفط ارتفع مدعومًا بتوقعات نقص المعروض ومخاطر جيوسياسية.
  • الذهب حافظ على زخمه كملاذ آمن وسط التوترات، وسجل ارتفاعًا طفيفًا.
  • الدولار الأميركي واصل قوته مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وارتفاع عوائد السندات الأميركية.
  • تواجه الدول الكبرى ضغوطًا في الاقتراض السيادي؛ حيث تراجع الطلب على السندات البريطانية وسط مخاطر سياسية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد.
  • معهد التمويل الدولي (IIF) أعلن أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 337.7 تريليون دولار أميركي، محذرًا من تصاعد الضغوط المالية في الدول المتقدمة.

الأسواق باتت أكثر حذرًا بشأن وتيرة وتوقيت خفض الفائدة القادم، بسبب استمرار الضغوط التضخمية والضعف العالمي.

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

26.09.2025
١٠:٠٧ م

ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر...

 ٩:٠٣ م

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.   مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على...

 ٧:٤١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات