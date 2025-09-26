حصاد الأسواق (26/09/2025)

- الأسواق العالمية شهدت تراجعًا طفيفًا وسط حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة وعدم اليقين حول سياسات البنوك المركزية.
- في الولايات المتحدة، واصلت الأسواق تصحيحها القصير. المؤشرات الثلاثة S&P 500، ناسداك، داو جونز أغلقت على انخفاض طفيف.
- في أوروبا، جاءت التداولات متباينة، حيث تبادل المستثمرون بين القطاعات الدفاعية والدورية في ظل بيانات اقتصادية ومخاوف سياسية.
- في آسيا، تراجعت الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة، مما أثر خصوصًا على شركات الأدوية والصادرات.
- النحاس قفز بنسبة تقارب 4٪ بعد أن أعلنت شركة "فريبورت-ماكموران" الأميركية عن عجزها في تلبية عقود التسليم، إثر حادث في أحد مناجمها بإندونيسيا، مما أثار مخاوف بشأن العرض.
- النفط ارتفع مدعومًا بتوقعات نقص المعروض ومخاطر جيوسياسية.
- الذهب حافظ على زخمه كملاذ آمن وسط التوترات، وسجل ارتفاعًا طفيفًا.
- الدولار الأميركي واصل قوته مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وارتفاع عوائد السندات الأميركية.
- تواجه الدول الكبرى ضغوطًا في الاقتراض السيادي؛ حيث تراجع الطلب على السندات البريطانية وسط مخاطر سياسية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد.
- معهد التمويل الدولي (IIF) أعلن أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 337.7 تريليون دولار أميركي، محذرًا من تصاعد الضغوط المالية في الدول المتقدمة.
الأسواق باتت أكثر حذرًا بشأن وتيرة وتوقيت خفض الفائدة القادم، بسبب استمرار الضغوط التضخمية والضعف العالمي.