حصاد الأسواق (26.09.2025)

أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض أمس، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.50%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.5%. ويعزى هذا التراجع إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وما تلاها من تصريحات متشددة من محافظي البنوك المركزية، مما قلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وشملت البيانات الأمريكية القوية رفعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي سجل في النهاية 3.8% (ارتفاعًا من 3.3%). وقد رافق ذلك انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأولية، وأرقام قوية لطلبات السلع المعمرة.

أظهر الذهب مرونة كبيرة في مواجهة قوة الدولار وانخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الجلسة.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 1.17 المحوري، مسجلًا على الأرجح أول انخفاض أسبوعي له بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، مما تسبب في موجة بيع حادة في شركات الأدوية، وأثار مخاوف بشأن قطاع الصحة العالمي. كما صعّد ترامب الرسوم الجمركية على الشاحنات والأثاث. يتفاقم عدم اليقين في السوق بسبب عودة التوترات التجارية، وخطر إغلاق الحكومة الأمريكية الوشيك (لدى الكونغرس مهلة حتى 30 سبتمبر لإقرار الميزانية)، وبدء موسم الأرباح، والغموض المحيط بالمسار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي.

وجّه البيت الأبيض الوكالات الحكومية للاستعداد لإجازات مؤقتة في ظل احتمال كبير لتوقف العمل الحكومي.

آراء متضاربة للاحتياطي الفيدرالي: يدعو ستيفن ميران إلى تسريع خفض أسعار الفائدة؛ وتؤيد ميشيل بومان إجراء المزيد من التخفيضات بسبب ضعف سوق العمل؛ بينما يحذر أوستن غولسبي من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ولا يدعم سلسلة من التخفيضات السريعة.

ارتفع سعر النفط الخام خلال الجلسة، مدفوعًا باستمرار حالة عدم اليقين بشأن العقوبات المحتملة على روسيا والقيود المفروضة على سوق الوقود المحلي الروسي. بعد الانخفاضات الأولية، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 65 دولارًا للبرميل، على الرغم من ملاحظة تراجع طفيف اليوم.